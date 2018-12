RECENZE: Nejslavnější youtuber ve své knize znevažuje sílu motivačních citátů. Zúčtuje s nimi s nadsázkou a humorem

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

PewDiePie začínal jako spousta jeho kolegů z ničeho. Kanál si založil v roce 2010 ještě když studoval na vysoké škole. Studium po roce ukončil, zkusil to v reklamní agentuře, kde to nikam nevedlo a tak se rozhodl věnovat naplno YouTube. Svůj čas tehdy dělil mezi natáčení videí a prodávání hotdogů. Po dvou letech dosáhl hranice jeden milion odběratelů.

Od té doby pokračoval ve vedení nejvíce odebíraného uživatele na YouTube. Navázal řadu spoluprácí, mezi nimiž byl třeba Disney nebo YouTube, o které v únoru 2017 přišel, když zveřejnil videa s antisemitským obsahem. Tato videa byla satirou na současné dění ve světě, avšak se tento žert vymkl kontrole a byl mnohými médii nepěkně rozmazán. Nicméně se jednalo o stěžejní bod v případu vnímání společnosti na internetové tvůrce, jejichž videa mohou ovlivňovat chování diváků.

Šílené grafika týkající se úsměvu | foto: INCORP images

Východiskem ke vzniku knihy je situace odehrávající se před několika lety. Jeden z fanoušků PewDiePie použil jeden z jeho citátů a doplnil jej krásnou grafikou. Přitom tento citát parodoval ostatní “perly moudrosti”, které lidé sdílejí na internetu. Sám autor nechápe význam těchto citátů a kdyby naslouchal internetu, tak by se jeho život ubíral úplně jiným, špatným směrem. Při brouzdání na internetu se člověk často setká s frázemi jako štěstí, buď silný nebo třeba laskavost, jejichž význam je prázdný až nic neříkající. A proto vzniklo dílo Tahle kniha tě miluje.

Kniha je plná citátoparodie, tedy citátů, jež říkají přesný opak původního významu ve prospěch parodie : “Nikdy není pozdě to vzdát”nebo “Nic není nemožné, Nic nedělat je snadné, Takže nic nedělej!”. Autor si ze sebe nebojí dělat srandu a tak se v některých staví do role boha či mistra myslitele. Fanoušci tvůrce zde naleznou mnoho odkazů na “kachnu”, které se váže k vtipu v němž se PewDiePie považuje za kachnu.

Citát z knihy Tahle kniha tě miluje | foto: INCORP images

Nicméně otázkou zůstává, proč vůbec vznikla tato kniha. Po grafické stránce je sice hezká a nápaditá, ale její poslání je nijaké. Čtenář si kromě částečného škubnutí ve tváři vlastně nic neodnese. PewDiePie sice tvrdí, že by mohla namotivovat nebo pomoci být vůči citátům skeptičtější, ale ve finále tohoto výsledku nedosahuje.

Grafika v knize Tahle kniha tě miluje je velmi nápaditá | foto: INCORP images

Namísto upřímné zpovědi jednoho z předních internetových tvůrců, se do rukou dostává sbírka vtípků ze školních lavic. To jest patrně autorovým záměrem, přivést na svět formu známou z videí do knižní podoby. Knihu si tak užije tvůrcem obeznámený čtenář nebo jeho fanoušek, ten, jemuž toto jméno nic neříká, se tomuto titulu zcela jistě vyhne.

Tahle kniha tě miluje / This Book Loves You (2015)

Autor: Felix Arvid Ulf Kjellberg

Překlad: Pavla Jakobsson

Počet stran: 228 stran

Vydáno: 1. vydání 2018, Nakladatelství XYZ