RECENZE: Bumblebee je nejlepším Transformers filmem. Maniakální robotickou akci nahradil dobrodružný příběh plný emocí

Přesouváme se do roku 1987, přesněji do zapadlého kalifornského městečka s názvem Brighton Falls, kde Charlie Watson (Hailee Steinfeld) právě slaví své osmnáctiny. K narozeninám by si moc přála vlastní auto, které si její rodina nemůže dovolit. To se změní v momentě, kdy dostane od majitele vrakoviště oprýskaného žlutého Volkswagena Brouka. Netuší, že pod kapotou se skrývá robotický mimozemský uprchlík z planety Cybertron.

BUMBLEBEE (2018) oficiální HD trailer [CZ DABING] (2:09) | zdroj: CinemArt

Na Cybertronu zuří válka mezi Autoboty a Deceptikony. Bumblebee je svým velitelem vyslán na planetu Zemi, aby zde připravil základnu. Deceptikoni nic nenechávají náhodě, a tak pátrají po Autobotech po celém vesmíru. Jakmile dívka zjistí, co je ve skutečnosti její auto zač, zrodí se přátelství, které je jedinou nadějí na záchranu planety Země před robotickou invazí a nevyhnutelnou válkou.

Příběh filmu časově předchází všem dílům Transformers a hlavně se vrací tam, kde v roce 2007 začínal Michael Bay než sérii přeměnil v kovové orgie plné různých robotických mutací. Divák tak namísto transformeřího výplachu dostane poctivou dávku příběhu. Nehledě na tom, že úvodní scéna slibuje velkolepou akční orgii.

Přátelství mezi Charlie a Bumblebeem postupně graduje | foto: CinemArt

Většina filmu je totiž věnována postavám a vztahům mezi nimi. Dozvídáme se, že Charlie je bývalá šampionka ve skocích do vody, pracuje ve stánku s občerstvením a veškerý svůj volný čas věnuje montování auta v garáži. Po smrti otce se z ní stala outsiderka, která nemá žádné kamarády, nevychází dobře s rodinou, ale zato ji sžírá trauma ze ztráty. Bumblebee se tak pro ni stává spřízněnou duší, a hlavně kamarádem kombinujícím v sobě E.T. Mimozemšťana, Želeného obra nebo Herbieho.

Travis Knight se přesunul od animovaných filmů (Kubo a kouzelný meč) k akční CGI podívané, v níž se zdá být naprosto jistý. Souboje jsou mnohem přehlednější a výrazně méně okázalé, takže má divák možnost si vychutnat detaily robotického bojového tance. Potěší také velké množství osmdesátkových hudebních hitů, spousta popkulturních odkazů a feeling spielbergovských dobrodružných filmů.

Vztah mezi Autoboty a Deceptikony je na ostří nože | foto: CinemArt

Velkým překvapením je herečka Hailee Stenfield, která zvládá přerod z nesebevědomé puberťačky na odhodlanou hrdinku bravurně. John Cena v roli vládního agenta působí více než přirozeně. Ostatní postavy jsou dobře napsané a zahrané, takže pouze umocňují pozitivní dojem z filmu. Dialogy fungují, motivace postav je uvěřitelná a příležitostný humor není na škodu.



Jediné, co film lehce sráží dolů je až přílišná sázka na jistotu. Knight nepřináší invenční nápady, naopak recykluje to, co fungovalo jinde. Nepouští se do něčeho nového, spíše následuje příručku, jak by měl takový film vypadat. Ono mu to ve finále stejně prochází, protože film je dobře natočený s ideální stopáží.

Bumblebee je i bez maniakální akce pořádnou podívanou | foto: CinemArt

Bumblebee je spolu s jedničkou bezkonkurečně nejlepší film série. Oprošťuje se od akčního přemrštěného balastu a nahrazuje jej jednoduchým, lehce šablonovitým, dobrodružným filmem pro celou rodinu, jemuž v rámci žánrovky není moc co vytknout. Pokud v této formě vydrží budoucí Transformeři, mohou být zaručeným poutačem do kin jako každý nový díl Star Wars.

Celkové hodnocení: 75 %

Bumblebee (2018)

Režie: Travis Knight

Scénář: Christina Hodson

Kamera: Enrique Chediak

Hudba: Dario Marianelli

Hrají: Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Pamela Adlon, Jason Drucker, Dylan O'Brien, Justin Theroux, Angela Bassett, Stephen Schneider, Megyn Price, Peter Cullen, Grey Griffin, Kenneth Choi, Len Cariou, Steve Blum, Gracie Dzienny, Rachel Crow, Teresa Navarro, Abby Quinn, Vanessa Ross, Christian Hutcherson

USA / 113 minut / Akční / Dobrodružný / Sci-Fi