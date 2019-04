RECENZE: Kniha Bohemian Rhapsody se vydává cestou oscarového filmu. Obraz vítězí nad textem

Farrokh Bulsara přes den dřel na letišti, po nocích se toulal po klubech. Jako Freddie Mercury kousek po kousku dobýval svět. Zprávou z listopadu 1991 jej však zanechal v slzách. Po osmnácti letech se zrodila myšlenka vdechnout Mercymu život prostřednictvím filmu. Jakmile bývalí členové Brian May a Roger Taylor přijali výzvu, začali psát scénář.

Obsah knihy uvadí do zakulisí Bohemian Rhapsody | foto: Nakladatelství JOTA, s.r.o., 2019

Trvalo dlouhých osm let, než našli vhodného režiséra a filmové studio. Zatímco kapela objížděla svět na turné, 20th Century Fox včele s režisérem Brianem Singerem natáčeli snímek. Briana Maye trochu děsila myšlenka, že je budou hrát na platně herci, proto s nimi spolu s Taylorem trávili čas, aby jim mohli sdělit něco o sobě a svých způsobech. Muselo totiž vzniknout věrohodné ztvárnění předlohy. Během natáčení zjistili, že film doputoval do těch správných rukou.



„Všichni jsme při té příležitosti zjistili, že film jako Bohemian Rhapsody není dokument, nýbrž umělecké zobrazení, které se snaží vystihnout symbolickou pravdu – dalo by se to připodobnit k malování obrazu nebo psaní historickému románu,“ píše May v předloze.

Pohled do zákulisí filmu. | foto: Nakladatelství JOTA, s.r.o., 2019

Kniha Bohemian Rhapsody dokumentuje Freddieho Mercuryho a skupinu Queen tak, jak byli zachyceni ve filmu. Obsahuje stovky jevištních i zákulisních fotografií členů kapely a jejich doprovodu, díky fotografovi Alexovi Baileymu. Obrázkovou část střídají textové pasáže – rozhovor s Rami Malekem, seznámení s herci, natáčení scény koncertu Live Aid nebo popis scén.

rozhovor s Rami Malekem | foto: Nakladatelství JOTA, s.r.o., 2019

„Myslím si, že písně jako We Will Rock You a We are the Champions ztělesňují to, co Queen dělali a uměli. Na svých koncertech spojovali lidi. Když jste se rozhlédli nalevo nebo napravo, nezáleželo na tom, jaké je kdo rasy nebo vyznání, čemu věří, s čím se ztotožňuje. Všichni prozpěvovali stejnou píseň až po pódium,“ říká v rozhovoru herec Rami Malek.

Porovnání Ramiho Maleka s Freddiem Mercurym | foto: Nakladatelství JOTA, s.r.o., 2019

Prostřednictvím obrázků má čtenář možnost nahlédnout pod pokličku příběhu i práce na scénách, rekvizitách a kostýmech. Po stránce slovního obsahu to tak objevné není. Informace obsažené v knize kromě rozhovoru s Malekem se dají pohodlně dohledat na internetu. To samé platí i pro skutečnost, že režisér filmu nedostal prostor k natáčení něco sdělit. Patrně je to z důvodu vyhození prvního režiséra Briana Singera kvůli jeho častým absencím a následného obvinění ze sexuálního obtěžování. Mohl být zmíněn alespoň náhradní režisér Dexter Fletcher, o němž zde nepadne jediná zmínka.

Kapitola o natáčení koncertu Live Aid | foto: Nakladatelství JOTA, s.r.o., 2019

I tak vizuální prezentace a kvalitní papír výše uvedené nedostatky předčí. Je třeba si uvědomit, že kniha neslouží jako vzdělávací materiál, ale jako připomínka čtenářova oblíbeného filmu. Zároveň má tu schopnost prostřednictvím obrázků nastínit atmosféru filmu, aniž by jej dotyčná osoba musela vidět. Spokojený divák, fanoušek skupiny Queen nebo obdivovatel Mercuryho, jemuž je tato kniha především určena, bude mít ve své knihovně potěšení na dosah ruky.

Bohemian Rhapsody (2019)

Autor: Owen Wiliams

Překlad: Jan Kozák

Počet stran: 160 stran

Vydáno: 1. vydání 2019, Jota