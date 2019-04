Doba je vypjatá, dějiny jsou v pohybu, říká Procházková. Vychází její román Nekompromisně

Nový román Ivy Procházkové uvádí lapidární konstatování, že fantazii od reality odtrhnout nelze, protože jedno vyrůstá z druhého a v obojím je pravda. Vraždu investigativního novináře, který si bral na mušku vlivné oligarchy a politiky, čtenáři rychle rozeznají jako jedno z takových setkání fantazie a pravdy.



“Nekompromisně je příběh o naší společnosti, o našem nebezpečném přešlapování, váhání a odmítání zodpovědnosti,” říká Procházková. Na politicko-společenském pozadí sleduje osudy lidí z české současnosti, kteří nejsou ani démoničtí, ani andělští, ale kterým náhlé události vzaly klid a půdu pod nohama. “Doba je vypjatá, dějiny jsou v pohybu, ten pohyb se pokouším reflektovat,” dodává autorka.



V příběhu na sebe narážejí především postoje dospělých a jejich sotva plnoletých dětí. “Je jim devatenáct, mají ideály, odhalují pokrytectví svých rodičů a nepřijímají kompromisy se lží,” přibližuje Procházková, která psychologii náctiletých vystihla už v oceňovaném románu Nazí z roku 2009. Klíčový konflikt nastává mezi mladým Richardem a jeho otcem Štěpánem, kandidátem na europoslance, který má podle autorky mnoho rysů povědomých z dnešní politické scény u nás i za hranicemi.



S mimořádně spletitým vyšetřováním si má poradit komisařka Marta Stará, nenápadná a trochu nejistá kriminalistka. V příběhu se tak mísí prvky detektivky, politického thrilleru a rodinného dramatu, který přesahuje hranice Prahy i Česka.



Iva Procházková se narodila roku 1953 v Olomouci. Dětství prožila kromě prvních tří let v Praze. Po maturitě na gymnáziu J. Nerudy nemohla z politických důvodů dále studovat. Prošla řadou zaměstnání, mimo jiné se živila jako kuchařka a uklizečka. V roce 1983 emigrovala se svým manželem, režisérem Ivanem Pokorným, a dětmi do Rakouska. Tam a posléze v Německu strávila jedenáct exilových let.

Psala divadelní hry a knihy, především pro děti a mládež. Několik jejích knih bylo oceněno prestižními literárními cenami v Čechách i v Německu a přeloženo do mnoha jazyků. Dvakrát získala cenu Magnesia Litera (Myši patří do nebe 2006, Nazí 2010). V Pasece dosud vyšly romány Otcové a bastardi, Nazí, Vraždy v kruhu a Dívky nalehko.