RECENZE: Na světě nejsou vítězové ani poražení. Ale každý o něco usiluje

Jeffrey Eugenides je americký spisovatel řeckého původu. Za svůj život není nijak plodný autor. Vydal zatím tři romány a sbírku povídek. Právě prostřednictvím povídek vstoupil do literárního světa. První román Sebevraždy panen (česky Host, 2013) vydal po třicítce a další romány následovaly vždy s odstupem deseti let.



Málokterý autor se může na počátku své dráhy pochlubit úspěchem, jenž následoval po vydání Sebevraždy panen. Reakce na román byly více než nadšené, komerční zájem obrovský a po šesti letech od vydání příběh nabyl i filmové podoby. Od té doby se Eugenides vypracoval na jednoho z nejlepších spisovatelů současné americké literatury.

Příchod sbírky povídek Z první ruky (česky Host, 2018) způsobil značnou nejistotu. Tento žánr se totiž v americké literatuře netěší zrovna vysokého postavení, přitom jej psali významní prozaici jako Edgar Allan Poe, William Faulkner nebo třeba Ernest Hemingway. Z první ruky obsahuje 10 povídek publikované v období let 1988 až 2017, tedy od začátku jeho literární kariéry až do současnosti.



Vyskytují se v nich typičtí Eugenidesovi hrdinové. Lidé ničím zvlášť významní, ani důležití, naopak dychtiví po úspěchu a uznání ve společnosti. Každá z postav má pod svým vnějším obalem skryté ústřední konflikty, jež bilancují od smutku ke grotesce. Sami o sobě by byly schopné vydat na řadu samostatných románů.



Eugenides po celou dobu obhajuje svůj titul mistrného vypravěče. Už od prvních stránek je patrné, že co povídka, to uspokojivý čtenářský zážitek. Tradiční nezmar povídek v podobě monotematičnosti je zde zažehnán. Zároveň se autor nebojí (především v novějších povídkách) reagovat na sociální otázky a okrajově zabrousit třeba do problematiky fenoménu #MeToo či nových médií.



Právě v povídce „Z první ruky“ se vydává britský vysokoškolský učitel v letech na přednáškové turné po Spojených státech. Na jedné z akcí se seznámí se studentkou, která mu dává silně najevo své zalíbení. Večer po přednášce se dvojice objeví v hotelovém pokoji. To, co následuje je směsicí trapnosti, strachu a zmatení. Ráno si vymění několik textových zpráv, jež smaže z telefonu. Po deseti měsících se dozví, že jej dívka obvinila ze znásilnění, a tak učitel přichází nejen o rodinu, ale hlavně se musí vypořádat se soudem.

Jednou z nejsilnějších povídek souboru jsou „Stěžovatelky“, které pojednávají o dvou přítelkyních Cathy a Delly. Jedné je přes sedmdesát, druhá se blíží k devadesátce. Jejich přátelství trvá čtyřicet let a za tu dobu se leccos změnilo. Nejvíce po zdravotní stránce, neboť starší Delle byla diagnostikována stařecká demence. Nabízí se o otázka, zdali se zhasínající myslí bojovat nebo to po čase vzdát.



V povídce „Pipeta“ je trefně zachycena situace žen, jež neustále odkládají těhotenství na „vhodnou“ chvíli, až je téměř pozdě. V „Rozmarných zahradách“ čtenář sleduje banální počínaní milostného čtyřúhelníku, v němž každý vychází jako ubožák. A v „Timeshare“ se prostřednictvím vypravěčova otce dozvídáme o jeho nejnovějším developerském projektu, jenž je už na první pohled zřejmě odsouzený k neúspěchu. Nakonec za tím vším je akorát tak spousta zbytečné práce.



Eugenidesova sbírka povídek sice není takovým zážitkem jako je tomu v případě četby jeho románů, nicméně stále se jedná o velmi podařené čtivé dílko, které se dá zhltnout kdykoliv. Barvité postavy, jež napsal sám život nám připomínají, že na světě nejsou ani vítězové ani poražení, ale spíše ti, co o něco neustále usilují.

Z první ruky / Fresh Complaint (2017)

Autor: Jeffrey Eugenides

Překlad: Martina Neradová

Počet stran: 272 stran

Vydáno: 1. vydání 2018, Host