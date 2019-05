RECENZE: Román Sok na malém prostoru budí mrazení v zádech. Čtenář se od něj jen tak neodtrhne

Junior a Hen se po velmi krátkém období „chození“ uchýlili k manželskému sňatku. Své útočiště nalezli v odlehlé farmě, kde žijí v idylickém odloučení od hektické civilizace. Panující klid jednoho večera naruší příjezd nezvaného hosta. Záhadný muž v obleku, zdánlivě připomínající vládní úředníky, jim oznámí šokující zprávu.



Junior jako jeden z mála vyhrál losování o účast na vesmírné misi. Háček je v tom, že se do žádné loterie nepřihlásil. Cizinec se po několika letmých návštěvách usadí v domě a eviduje vše, co Junior dělá. Tím se roztočí kolotoč podivných událostí.



Za psychologickým thrillerem Sok stojí kanadský spisovatel Iain Reid (1981). Reid se podobně jako spousta jiných spisovatelů etabloval jako autor povídek a novinář. Nejdříve přispíval do domovského deníku The National Post novinovými reportážemi a sloupky. Jakmile se jeho povídky dostaly do prestižního týdeníku The New Yorker, rozhodl se přiklonit k beletrii.

Jeho první románová prvotina I’m Thinking of Ending Things (2016, český překlad připravuje nakladatelství Leda) veřejnost natolik zaujala, že se její filmové adaptace ujal oscarový scénarista a režisér Charlie Kaufman. Film by měl mít premiéru příští rok prostřednictvím společnosti Netflix.



Sok v první řadě zaujme způsobem psaní, autor totiž využívá hemingwayovský „ledovcový styl“, jenž eliminuje vše nepodstatné na úkor sdělení hlavní myšlenky příběhu. Věty jsou jednoduché, plné různých náznaků a jinotajů. To, co se na první pohled jeví zcela jednoznačně se záhy mění ve zmatek. Autor totiž jenom naznačuje, moc ponechává v rukou imaginace čtenáře. Až do samého konce není zřejmé, jak to vlastně celé dopadne.



Děj je záměrně rozdělen do tří dějství – příjezd, zábor a odjezd. Takto pevně stanovená struktura románu napomáhá Reidovi udržet vyprávění pohromadě. Volba ich-formy prostřednictvím výpovědi Juniora nabízí vhled do života obou hlavních postav. Junior vnímá věci daleko jinak než Hen. V tom lze spatřit typické dva pohledy lidí žijících ve vzájemném vztahu.

Jak již bylo řečeno, na začátku se vše jeví idylicky. Příchod podezřelého chlápka Terrance sice mírně zatřese s manželským svazkem, ale po několika měsících se věci vrátí na své místo. Mráz bude běhat po zádech v momentě, kdy se Terrance vetře do domu, zabere pro sebe pokoj a na Juniora nalepí nespočet čidel kvůli “pozorování” jeho tělesných funkcí.



Právě technologie hrají v románu důležitou roli. Autor se dotýká záležitostí jako ochrana osobních údajů, virtuální realita, 3D tisk nebo vesmírné projekty. Na jejich pozadí vybudoval horor, v němž myšlenka, že něco takového by se v blízké realitě mohlo stát, dostatečně vyděsí. Každopádně Sok nekončí u velkých filozofických témat, svému čtenáři dá dostatek prostoru se pořádně zamyslet.



Reidovi se podařilo napsat znamenitou hororovou hříčku. Bez monster či čehokoliv nadpřirozeného. To, co se v knize odehrává, se může za pár let stát realitou. Zvlášť posledních třicet stran jsou natolik intenzivním čtenářským zážitkem, že se vyplatí dát Sokovi šanci. Tedy za předpokladu, že vám nevadí příběhy, které mrazí.

Sok / Foe (2018)

Autor: Iain Reid

Překlad: Jiří Hrubý

Počet stran: 224 stran

Vydáno: 1. vydání 2019, Leda