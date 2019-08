Izrael ukázal dosud nezveřejněné Kafkovy rukopisy, vedla se o ně vleklá soudní bitva

Mezi dokumenty jsou i tři různé verze Kafkovy povídky Svatební přípravy na venkově, cestopisy, dopisy a dosud nepublikovaný spisek Kafkových úvah, napsal deník The Times of Israel.

"Nový je pro nás zápisník v hebrejštině. Věděli jsme, že Kafka se učil hebrejsky, máme jeden z jeho slovníků, ale nevěděli jsme, že dokázal napsat souvislý text v hebrejštině," řekl dnes archivář izraelské knihovny Stefan Litt na dotaz novinářů, co se z pozůstalosti přivezené ze Švýcarska dozvíme nového.

Většina dnes představených spisů totiž neodhalí literárně nic nového, protože jejich obsah už byl publikován. Poskytnou ale bližší analýzu k procesu tvorby pražského rodáka a německy píšícího spisovatele Kafky, který zemřel v roce 1924 v Rakousku na tuberkulózu.

Dokumenty, které byly od 50. let minulého století v bankovních sejfech ve Švýcarsku, si přivezla izraelská knihovna před dvěma týdny. Soud v Curychu letos v dubnu potvrdil, že jí mají být předány. Jde o 60 souborů, které obsahují stovky položek, včetně dopisů či skic, vše jsou rukopisy Kafky či Broda.

"Poslední švýcarské rozhodnutí není jen soudním verdiktem, ale i potvrzením toho, co izraelská národní knihovna tvrdí už dlouho - že Kafka, jako židovský spisovatel, patří k Jeruzalému a ke kulturnímu dědictví židovského lidu," řekl dnes deníku The Times of Israel znalec Kafkova díla, spisovatel a překladatel Benjamin Balint.

It’s not everyday you get to see the original writings and scribbling of Franz Kafka. The complete archive of his works are now in @NLIsrael in #Jerusalem after a lengthy legal battle that was kafkaesque in style. pic.twitter.com/R33C4HQyKK