Na Svět knihy přijede Donatella Di Pietrantonio, Viola Ardone a Luigi Zoja

Organizátory Světa knihy Praha 2022 velmi těší, že pozvání přijala brilantní vypravěčka Donatellu Di Pietrantonio. Za drsný, ale poetický příběh Navrátilka, v němž dospívající dívka hledá své místo na zaostalém venkově sedmdesátých let, obdržela mimo jiné nejprestižnější italskou literární cenu Campiello. Emotivní román Návrat do Borga Sud se dostal do finále významného ocenění Strega. Oba tituly mohli díky překladům ocenit i čeští čtenáři.

Významný literární úspěch provází i jednu z nejznámějších současných italských spisovatelek Violu Ardone, jejíž jméno rezonuje i za hranicemi rodné země. Srdce čtenářů a přízeň kritiků získala knihou Vlak pro děti. Silný a dojemný příběh z poválečné Itálie byl přeložen do více než třiceti jazyků, včetně češtiny. Připravuje se překlad románu Nejsem jako džbán, jež byl měl být publikován prvního června. Hovoří o postavení žen v jižní Itálii šedesátých let.

Nejen milovníkům krimi thrillerů je jistě povědomé jméno Donato Carrisi, jehož předlohy se dočkaly zfilmování. Atmosféru napětí buduje v bestsellerech Našeptávač, Muž z labyrintu či Hypotéza zla. Rozebrat s ním jeho příběhy budou moci tuzemští fanoušci osobně, stejně jako se mohou zapojit do diskuse s Luigim Zojou. Významný psycholog, autor knih a esejů, zaujal lidi po celém světě Soumrakem otců a Dějinami arogance. Na Světě knihy Praha 2022 své myšlenky probere s ekonomem Tomášem Sedláčkem, jenž napsal k jednomu ze Zojových děl předmluvu.

K zástupcům beletrie na 27. ročníku se počítá i uznávaný italský spisovatel, novinář a scenárista Gianfranco Calligarich. I Češi si mohli přečíst jeho Poslední léto ve městě. Existenciální próza je přirovnávána k Felliniho či Sorrentinovým filmům. Prozaička Stefania Auci si zejména čtenářky získala strhující románovou ságou Sicilští lvi, v níž líčí vzestup proslulé italské dynastie Floriů. Další osudy rozvine pokračování, které vyjde v květnu, tedy ještě před příjezdem oblíbené autorky na Svět knihy Praha. Překladová novinka uvede na festival také Claudiu Durastanti. Čeští čtenáři se s nadanou spisovatelkou seznámí prostřednictvím dramatického románu Cizinka o dceři neslyšících rodičů.

Tím překladová nadílka z Itálie nekončí. Svět knihy Praha představí dva nové překlady děl Itala Calvina. Od jednoho z nejvýznamnějších italských spisovatelů dvacátého století si zájemci mohou přečíst jeho prozaický experiment Palomar a nezkrácenou verzi Kosmických grotesek. K italských literárním klasikám se řadí i tvorba Elsy Morante, manželky spisovatele Alberta Moravii. První český překlad jejího díla, konkrétně knihy Arturův ostrov, napravuje dluh vůči spisovatelce, která u nás neprávem zůstávala ve stínu svého mezinárodně slavnějšího chotě.

„Program 27. ročníku se zaměřuje na autory, kteří nejlépe reprezentují současnou italskou literární scénu a jejichž díla byla v posledních dvou letech přeložena do češtiny. Někteří jsou českému publiku již známí, jiní se představují poprvé. Dali jsme přednost současným autorům, v mnoha případech oceněným a mnohokrát přeloženým, ale nezapomněli jsme ani na klasiky. Naší snahou je vyvážený počet spisovatelek a spisovatelů,“ shrnuje dramaturg Světa knihy Praha Guillaume Basset.

Návštěvníci veletrhu se mohou ponořit i do veršů italských básníků a básnířek, a to v jejich vlastním přednesu. Interaktivní výstava Poslouchat očima. Hlasy italské poezie nabídne takzvané spektogramy, tedy hlasové portréty, sedmnácti poetů dvacátého století. Například Piera Paola Pasoliniho, Sandra Penny, Aldy Merini či Chandry Livie Candiani.

Svět knihy Praha nezapomíná tradičně ani na děti a mládež. Do bohatého programu se zapojí mimo jiné vynikající autor příběhů pro mladší čtenáře Guido Sgardoli. Připraveno je také divadelní představení pro malé i velké souboru Teatro dei Piedi (Divadlo nohou) či mikrolekce italštiny. Je totiž dobrým zvykem, že součástí rozmanité nabídky Světa knihy Praha není „jen“ literatura.

Volbu Itálie jako letošního čestného hosta veletrhu ještě podtrhuje výročí Italského kulturního institutu, jenž působí v Praze už neuvěřitelných sto let. Století spolupráce je dokladem dlouhotrvajících a stále živých kulturních vztahů obou zemí. Aktuální ročník zmiňuje rovněž nedožité devadesáté narozeniny Umberta Eca, italského romanopisce, esejisty, filozofa a sémiotika světového významu, který měl vazby i na Prahu. Svět knihy Praha si za letošní motto zvolil citát z jeho díla: „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“ Dění posledních týdnů i předchozích pandemických let aktuálnost Ecových slov jen potvrzují.

Toto motto Svět knihy Praha v červnu 2022 naplní i díky svému čestnému hostu. Organizátoři veletrhu si přejí, aby prostor pro setkání s Itálií přesahoval seznámení s literaturou a jejími autory. „Náš stánek jsme si představovali jako otevřený prostor, kde se lidé setkávají a který připomíná atmosféru a vřelost italského náměstí,“ uvádí k prezentaci čestného hosta ředitelka Italského kulturního institutu, paní doktorka Alberta Lai.

„Program letošního ročníku je nabitý, kromě právě zveřejněné delegace Itálie, máme ještě několik zvučných jmen v rukávu. Čtenáři už se mají na co těšit, a proto jsme také od 6. dubna spustili online prodej vstupenek, byť kompletní program zveřejníme až za měsíc,“ zve na Svět knihy Praha jeho ředitel Radovan Auer.

27. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha se odehraje na holešovickém Výstavišti Praha od 9. do 12. června.