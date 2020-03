Paměti Woodyho Allena vyjdou v dubnu, syn slavného režiséra protestuje

Nakladatelství Grand Central Publishing oznámilo, že Allenovy memoáry vyjdou 7. dubna a vydány budou nejen v USA, ale například i v Kanadě, Itálii, Francii, Německu a Španělsku, informuje list The Guardian.

"Je to vyčerpávající výčet osobního i profesionálního života. Popis jeho práce ve filmu, divadle, televizi, klubech i v tisku. Allen také píše o svých vztazích s rodinou, přáteli a životními láskami," charakterizovalo nakladatelství připravovaný titul.

Časopis Variety napsal, že Allen loni narazil u několika nakladatelství, která odmítla knihu vydat. Důvodem bylo obvinění ze zneužití tehdy sedmileté adoptivní dcery Dylan, které vůči němu v roce 1992 vznesla jeho bývalá partnerka Mia Farrowová. Allen obvinění opakovaně odmítl. Po dlouhém vyšetřování se prokurátor státu Connecticut, který se případem zabýval, rozhodl filmaře neobžalovat. Ve zdůvodnění ale uvedl, že Allena stále podezírá, avšak chce Dylan ušetřit traumatu procesu. Dylan začátkem roku 2018 obvinění obnovila.

Ke zprávě o chystaném zveřejnění Allenovy knihy v prohlášení uvedla, že ji osobně to hluboce zraňuje a že to považuje za zradu na bratrovi, který dal svou prací, publikovanou u Hachette, hlas mnoha lidem, kteří zažili sexuální násilí. Dylan také uvedla, že ji nikdo nekontaktoval, aby ověřil informace, jež obsahuje Allenova kniha. Podle ní tím nakladatelství Hachette zcela rezignovalo na základní odpovědnost.

Hnutí Me Too, jež vzniklo kvůli skandálu kolem Weinsteina, ovlivnilo i Allenovu kariéru. Jeho loňský film Deštivý den v New Yorku americká kina neuváděla.

K informaci o vydání memoárů se vyjádřil také Ronan Farrow. Nakladatelství "Hachette neprověřilo obsah té knihy, což je profesionální pochybení. Dokazuje nedostatek etických zásad a soucitu s oběťmi sexuálního násilí. Jsem zklamán a nemohu dále pracovat s nakladatelstvím, jež se takto chová," uvedl Farrow.

Loni v říjnu vyšla v Little, Brown and Company, což je další pobočka Hachette, jeho kniha Catch and Kill, která odhaluje pozadí Ronanovy práce při odhalování případů obvinění ze sexuálního násilí.