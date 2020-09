Peklo a jiné destinace. Memoáry Albrightové letos patří k nejočekávanějším titulům

O politické historii posledních 20 let a o jejích protagonistech píše pražská rodačka a první žena na postu americké ministryně zahraničí "s humorem a optimismem", řekl dnes překladatel knižního titulu a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Knihu proto dnes Žantovský označil za "radostnou".

I v Peklu a jiných destinacích se Albrightová věnuje svým již tradičním tématům, upozornil Klíčník. Patří mezi ně demokracie, svoboda a lidská práva s důrazem na roli žen v současném světě.

I know it seems like we are in Hell, but hopefully my new book can transport you to other destinations — if only for an hour or two each day.#HellandOtherDestinations is out today in print, ebook, and audiobookhttps://t.co/9OVMcNYeEy