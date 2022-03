Pro novou knižní edici Myši patří do nebe vytvořila Denisa Grimmová veškeré ilustrace. Kniha Ivy Procházkové i film Denisy Grimmové sbírají další ceny

Fascinující příběh o smrti a ztrátě zaujal filmaře natolik, že se toto dílo rozhodli natočit. Adaptace scénáře se pak ujali Alice Nellis a Richard Malatinský. Práce na příběhu nebyla jednoduchá, jelikož se film rodil více než deset let. V roce 2010 scenáristka, kameramanka, animátorka, výtvarnice a režisérka Denisa Grimmová nejdříve objevila knihu Myši patří do nebe, čtyři roky poté vznikla první ukázka filmu. V roce 2018 natáčení konečně započalo. V říjnu loňského roku pak tento unikátní projekt vstoupil do kin.

„Denisa Grimmová mě oslovila už před deseti nebo jedenácti roky, že podle mojí knížky natočí film. Prohlásila to s takovou milou umíněností, že jsem jí okamžitě uvěřila. Samozřejmě jsme byly v kontaktu celou dobu, kdy vznikal scénář, ale i během natáčení. Několikrát jsem se byla v barrandovských ateliérech podívat, jak se to vyvíjí. Typ animace, který zvolila, je velmi pracný a zdlouhavý, ale výsledek stojí za to. Mám ohromnou radost, že myš ulovila lva, což jsem Denise řekla hned po předávání ceny,“ řekla spisovatelka Procházková, která knihu Myši patří do nebe vydala v roce 2007 a obdržela za ni Magnesii Literu pro nejlepší dětskou knihu i Zlatou stuhu.

Pro potřeby filmu bylo podle tvůrců vytvořeno 80 originálních postaviček a 11 samostatných scén. Natáčení filmu trvalo 14 měsíců a účastnilo se jej 8 animátorů a dalších 20 členů štábu. Velkou zajímavostí je, že pro natočení filmu bylo na Barrandově vybudováno úplně nové studio, protože žádné ze stávajících animačních studií se neodvážilo přijmout tak rozsáhlou zakázku. Film nakonec uchvátil nejen dětské diváky, ale i dospělé. Mimo Česko se příběh o lišákovi a myši uvedl ve více než pětadvaceti zahraničních zemích včetně Spojených států nebo Číny.

Film Myši patří do nebe režisérské dvojice Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové, na Českých lvech porazil i drama Moje slunce Mad, které se dočkalo nominace na Zlatý glóbus a získalo Cenu poroty na festivalu animovaných filmů ve francouzském Annecy.

„Vzhledem k tomu, že se už dlouhá léta věnuji astrologii, podívala jsem se do hvězd a ty mi prozradily, že pátý březen je mně a mé práci příznivě nakloněn. A protože film Myši patří do nebe je prodloužená ruka mé literární tvorby, tušila jsem, že vše dobře dopadne. Nebylo proto nutné nervózně sledovat předávací ceremoniál. Počkala jsem, až mi začaly přicházet blahopřejné esemesky a pak jsem dala volný průchod radosti,“ dodala s úsměvem Procházková, která přiznala, že režiséři naplnili její představy o zfilmování knihy naprosto dokonale.

Pro tuto novou knižní edici vytvořila Denisa Grimmová veškeré ilustrace.

Dobrodružství myšky Šupito začíná dramaticky. Myška utíká cestou necestou před lišákem, který ji pronásleduje, a zřítí se z příkrého srázu do propasti. Když se Šupito probudí, uvidí před sebou malou rozpláclou myšku. Ta myška se nehýbá a – vždyť je to ona! A kolemjdoucí sestřenice Žerebrouky, která se s ní vesele pouští do řeči, přece loni umrzla v lese! Co se to jen děje? Čtenáře čeká nejedno překvapení, protože – myši patří do nebe, ale jenom na skok!

Kniha je i v projektu LiStOVáNí, který každý měsíc představuje zajímavé knižní novinky. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první – ke knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem. Za šíření čtení a čtenářství mělo ve svém čase LiStOVáNí záštitu Ministerstva školství. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond.

Iva Procházková

Autorka a scenáristka Iva Procházková píše pro malé čtenáře, teenagery i dospělé. Do literatury vstoupila v polovině sedmdesátých let, ale jako dcera politicky nežádoucího spisovatele a scenáristy nesměla publikovat. V roce 1980 jí vyšla pouze kniha Komu chybí kolečko?, poté mohla psát jen divadelní hry. V roce 1983 s rodinou emigrovala a žila v Německu, kde se prosadila jako úspěšná spisovatelka a autorka divadelních her. Po návratu do Česka pokračovala v tvorbě pro děti, nyní spolupracuje také s televizí, podílela se například na seriálu Vraždy v kruhu či pohádce Slíbená princezna. Napsala mnoho úspěšných knih pro děti, za titul Myši patří do nebe získala v roce 2007 cenu Magnesia Litera. Za svou obětavou práci pro dětskou literaturu získala cenu za celoživotní přínos také cenu Zlatá stuha 2019.