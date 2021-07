Český rozhlas od října spustí seniorskou stanici Pohoda

Rozhlasová obdoba televizního programu ČT 3 bude, podobně jako Radiožurnál Sport, dostupná celoplošně prostřednictvím pozemní digitální sítě ČRo DAB+, kterou může naladit 95 procent populace, a přes internet nebo IP TV.

Pohoda bude navazovat na regionální stanice rozhlasu, které cílí na posluchače starší 55 let. Půjde o mix hudby a mluveného slova. Stanice bude výrazně čerpat z rozsáhlého archivu ČRo. Zaměří se na vysílání pořadů, které by svým charakterem nezapadly do vysílacího schématu stanic, jako je Dvojka či regionální rádia.

ČRo vysílá v DAB+ signálu všech 24 svých stanic. Zahrnuje to celostátní, regionální i speciální digitální stanice.