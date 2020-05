Dnes startuje vysílání zpravodajské CNN Prima News

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dnes v 18:55 začne vysílat nová celoplošná zpravodajská televize CNN Prima News. Stanice nabídne téměř 30 pořadů. Do konce roku chce kanál dosáhnout sledovanosti 1,5 procenta ve skupině 15 až 69 let. Roční náklady na provoz vyjdou na stovky milionů korun. Uvedli to zástupci Primy.