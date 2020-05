Na trh přichází HBO Max, přinese dlouho očekávané Přátele

HBO Max přichází na trh v době, kdy je značná poptávka po nových filmech a seriálech, protože kvůli koronavirové krizi více lidí zůstává doma. Zároveň se ale vinou opatření proti pandemii snižují příjmy potenciálních zákazníků nové služby.

HBO Max | foto: Profimedia

Společnost nabídne přes deset tisíc hodin videoobsahu z dílny studia Warner Bros a televize HBO. Budou mezi nimi i pořady pro děti, jako je zábavně vzdělávací Sesame Street (Sezame, otevři se), který odvysílala i Česká televize, anebo nový zábavný dětský pořad The Not Too Late Show with Elmo, vytvořený pro HBO Max na jeho základě. Chybět nebude ani vlastní baletní soutěž Legendary nebo nový karanténní kuchařský pořad s americkou herečkou a zpěvačkou Selenou Gomezovou.

Společnost Walt Disney si za streamovací službu Disney+ měsíčně účtuje 6,99 dolaru (zhruba 170 Kč) a podle posledních zveřejněných údajů má kolem 50 milionů předplatitelů. Konkurenční Netflix, který měl v prvním čtvrtletí téměř 183 milionů platících zákazníků, za svou streamovací službu měsíčně požaduje 12,99 dolaru (asi 320 Kč). U HBO Max pak zájemce zaplatí 15 dolarů (asi 370 Kč) za měsíc.

HBO Max bude od středy k dispozici i zákazníkům televizního kanálu YouTube, který patří společnosti Google. Jsou jich více než dva miliony a měsíčně za službu platí 49,99 dolaru (1230 Kč).