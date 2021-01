Novinářská cena 2020. Nominujte nejlepší novinářské počiny roku

Letos ocení Novinářská cena kvalitní žurnalistické příspěvky v celkem 14 kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Soutěž je určena novinářům všech typů a velikostí médií – tištěných i elektronických, od regionálních po celostátní.

Příspěvky musí být uveřejněny v České republice od 1. ledna do 31. prosince 2020. Tradičně budou v kategoriích psané a audiovizuální žurnalistiky hodnoceny žánry, jako je rozhovor, reportáž, analyticko-investigativní příspěvek a komentář. Podruhé udělí Nadace OSF i ocenění Karla Havlíčka Borovského, pro kterou vybírá nominanty Rada Novinářské ceny a odborná porota Nadace Český literární fond.



“Vzhledem k pandemii byl rok 2020 velmi náročný, a to i pro novináře. Mnoho subjektů toto krizové období uchopilo jako příležitost pro vlastní rozvoj, modernizaci a digitalizaci. Už dlouho se mluví o datové žurnalistice, hledání nových způsobů jak pracovat s daty, vizualizovat a dobře interpretovat modely. Covid nám ukázal jak snadné je díky špatné práci s daty na straně novináře podávat zavádějící informace. A byl patrný rozdíl v přístupu a kvalitě této práce v různých médiích. I proto jsem letos moc zvědavý na nominace v kategorii inovativní online žurnalistiky. Věřím, že to bude nabitá kategorie. Doufám, že si média uvědomí, že bez dobré datové žurnalistiky se neobejdou,” říká ředitel Nadace OSF Robert Basch.



Novinářská cena proběhne jakou součást Novinářského dne, jehož součástí je také Novinářské fórum pořádané Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. “Myslím, že se spojení Novinářského fóra a Novinářské ceny do jednoho dne novinářů osvědčilo. Vytvořili jsme prostor pro společné setkání a debatu nad aktuálním stavem české žurnalistiky. Konkrétní témata panelových debat letošního ročníku ještě neprozradím, ale podtitulem konference je Peníze nebo život!?," říká Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.



Příspěvky do nového ročníku soutěže je možné přihlašovat od 4. ledna 2021 do 1. února 2021 přes nominační formulář na webových stránkách Novinářské ceny.