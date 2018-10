Hvězda baletu Sergej Polunin v dubnu navštíví Prahu. České publikum nevyděsila ani cena lístků

— Autor: -tak / EuroZprávy.cz

Praha – Tanečník ukrajinského původu světového jména přiveze do Prahy svoji novou inscenaci Satori. Diváci kromě celovečerního představení uvidí i legendární choreografii k písni Take Me to Church, která za krátkou dobu stihla na YouTubu nasbírat milionová shlédnutí. Českému publiku zatančí dvakrát, 18. a 19. dubna 2019 ve Foru Karlín.