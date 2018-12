Devátou řadu StarDance vyhrál Jiří Dvořák. Tomicová skončila druhá

Jako první zatančili jive Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, kteří podle porotců srší energií. Dočkali se pozitivního hodnocení a vysloužili si neuvěřitelných 39 bodů.

Stejný tanec následně předvedli i David Svoboda a Veronika Lálová. Podle porotců předvedli lepší výkon než minulý týden, přesto se dopustili několika rytmických nepřesností a kroky nebyly takové, jaké by si porotci přáli. I přesto jim porota udělila 35 bodů.

Třetí z finalistů, Pavla Tomicová a Marek Dědík, zatančili paso doble. Porotci ocenili oční kontakt, energii a dramatický rozměr jejich tance, neopomněli ale zmínit několik tanečních nepřesností. Z prvního tance si proto odnesli 36 bodů.

Druhé kolo opět otevřeli Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, tentokrát s quickstepem na píseň Fairytale vítěze soutěže Eurovision Song Contest 2009 Alexandra Rybaka. Porota nešetřila chválou a ocenila nejen tanec samotný, ale i úsměv tanečnice Lenky. Ten páru vynesl 39 bodů.

David Svoboda a Veronika Lálová ve druhém kole zatančili britský tanec slowfox, porota si ale všimla Davidovi nervozity a od tanečního páru očekávala víc. Přesto pochválila techniku i nášlapy a páru udělila 35 bodů.

Pavla Tomicová a Marek Dědík uzavřeli druhé finálové kolo valčíkem. Ten měl podle poroty fantastický příběh, ale slabší dramaturgii. Až na drobné chyby ale porota nešetřila chválou a páru udělila 37 bodů.

V pauze mezi druhým a třetím kolem se na pódiu předvedlo všech sedm účastníků deváté řady StarDance, kteří nepostoupili do finále. Předvedli krátké série tanců, které se obešly bez hodnocení poroty, avšak s o to bouřlivějším potleskem, zejména v případě Veroniky Arichteva, která vypadla minulý víkend před branami finále.

Poté na taneční parket opět nastoupili Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, kteří zatančili tango, tentokrát bez hodnocení poroty. V závěsu za nimi zatancovali David Svoboda a Veronika Lálová quickstep a Pavla Tomicová s Markem Dědíkem jive.

Porota poté zhodnotila všechny páry najednou, a podle ní si vybraly přesně ty tance, které jednotlivé páry vystihují. Jednotliví porotci oplývali nadšením a soutěžící pochválili za dokonalé a precizní tance plné energie.

Lenka Nora Návorková a Jiří Dvořák následně otevřeli další soutěžní kolo s písní Never Enough ze slavného filmového muzikálu The Greatest Showman. Podle porotce Zdeňka Chlopčíka ale tanci chyběla souhra, zatímco zbytek porotců upozornil na to, že ačkoliv šlo o freestyle, pár skutečně předvedl tanec, což nebývá zvykem. Nakonec si odnesli 37 bodů.

Freestylový tanec Davida Svobody a Veroniky Lálové byl podle poroty důvěryhodný a příběhově povedený. Co ale tanci chybělo byl právě tanec, který šel na úkor rekvizit. Proto porota páru udělila jen 33 bodů.

Pavla Tomicová a Marek Dědík si ve freestylu dali záležet na příběhu, který pobavil diváky i porotu. Od ní si vysloužili jednohlasné "bravo" a podle Chlopčíka bylo vidět, že si tanec oba užili, takže technika šla stranou. Václav Kuneš upozornil na vlnu emocí, kterou jejich tanec vyvolal, což považuje za jeden z nejtěžších cílů v tanci. Jako jediní si tak během večera odnesli plný počet 40 bodů.

Překvapením večera byla nová píseň Marka Ebena, na kterou zatančilo všech deset párů, které se zúčastnily deváté řady StarDance. Následně nastalo dlouho očekávané vyhlašování vítězů.

Na třetím místě se umístil David Svoboda a Veronika Lálová, druhou příčku obsadila Pavla Tomicová a Marek Dědík. Vítězem deváté řady StarDance se stal Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková.