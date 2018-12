Open Art: Talentovaní lidé s postižením tvoří plakáty pro Národní divadlo Brno

— Autor: Peter Stoličný / EuroZprávy.cz

Projekt OPEN ART. Komu to co říká..? Různé názvy a formy otevřených uměleckých aktivit se pravidelně objevují v Evropě i v ČR. Ovšem OPEN ART v gesci Národního divadla v Brně je jedinečná a často opomíjený aktivita. Je to přínos neprofesionálních výtvarníků s postižením v oblasti kultury. Cílem je představit v ČR model uplatnění talentovaných osob se zdravotním postižením na trhu práce dle mezinárodních inkluzivních principů. Významným cílem je také zapojení výtvarníků s postižením do komerčních projektů, aby mohli obstát v konkurenčním prostředí.