Personální změny v Národní galerii, Morávek přichází jako krizový manažer

Staněk dnes odvolal také ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. V obou případech se tak podle Staňka stalo na základě právního rozboru výsledku kontrol, které se v obou institucích uskutečnily. V Národní galerii se odvolává na dvě kontroly z minulých let, další začala v pondělí a ještě nebyla ukončena.

"Oba ředitelé na základě výsledků šetření ztratili mou důvěru v to, že jsou schopni hospodárně a s odpovědností dobrého hospodáře vést tak významné instituce s tak obrovským rozpočtem. Už loni ministerstvo kultury muselo dofinancovávat hospodaření NGP více než 15 miliony korun, podobně by to vypadalo, jak se ukazuje v letošním roce," řekl Staněk.

Ministr řekl, že Morávka vybral ze spektra potenciálně možných lidí, kteří by byli i časově schopni nastoupit do NGP a připravit její konsolidaci.

Morávek pracoval mimo jiné jako obchodní ředitel firmy EDINet.cz na přelomu milénia, generální ředitel a jednatel V&S Czech (2001 až 2006) nebo jako generální ředitel Penam Slovakia (2007 až 2011), firmy patřící do holdingu Agrofert, který vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), než ho v únoru 2017 převedl do svěřenských fondů.

Poté byl ředitelem odboru transformace Ředitelství silnic a dálnic (2012 až 2014), ředitel úseku obchodu a marketingu ve Státní pokladně, Centru sdílených služeb (2015 až 2016) a jedinou jeho zkušeností v oblasti kultury ve státní instituci je krátké působení jako ekonomický náměstek v Národní knihovně.

Národní galerie spravuje nejrozsáhlejší sbírku výtvarných děl v České republice. Je institucí s více než dvousetletou tradicí, která v sedmi budovách nabízí reprezentativní přehled vývoje umění. Shromažďuje, eviduje, studuje, vystavuje, publikuje a zprostředkovává umělecká díla všech výtvarných oborů od antiky až po současnost. V loňském roce ji navštívilo přes 700.000 lidí.