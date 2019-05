V New Yorku vydražili kresbu Nelsona Mandely, částka překonala očekávání

Mandela nakreslil kus s názvem Dveře od cely podle paměti z let, kdy byl uvězněn na ostrově Robben u Kapského města. V nechvalně proslulé cele číslo pět tam strávil 18 let života.

"Když můj otec skončil v prezidentském úřadu, neměl toho moc na práci," řekla aukční síni Bonhams, kde se kresba ve čtvrtek dražila, jeho dcera Pumla Makaziwe Mandelová.

#SaleUpdate: "The Cell Door, Robben Island" by #NelsonMandela, sold for $112,575 inc. premium in today's Modern and Contemporary African Art in NY. The work, which Mandela created in 2002, was one of the few the statesman kept for his personal collection https://t.co/1fBKM8AUcJ pic.twitter.com/fUv17HXgPd