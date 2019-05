Leonardo da Vinci podle lékařů ke konci života nemohl malovat

— Autor: Martin Hájek / EuroZprávy.cz

Renesanční umělec Leonardo da Vinci si mohl při pádu poranit nerv, což mu mohlo v pozdějším období života bránit v malování. Italští lékaři v článku otištěném v časopisu Journal of the Royal Society of Medicine uvedli, že Leonardo možná trpěl ochrnutím loketního nervu.