Fajt v auditu Národní galerie nevidí důvod ke svému odvolání

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Bývalý generální ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt nevidí v protokolu o kontrole ministerstva kultury v galerii žádné nové informace, které by odůvodnily jeho okamžité odvolání. Poukázal na to, že kontroloři nevarovali před žádným rizikem v případě, že Fajt zůstane ve funkci. Výsledky kontroly zpochybnil také bývalý ředitel ekonomicko-provozní sekce NGP Vladimír Mallát, protokol podle něj svědčí v některých svých částech o účelovosti. Fajt a Mallát to dnes sdělili ČTK. Ministerstvo kultury protokolv úterý zveřejnilo na svém webu.