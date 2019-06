Pražská muzejní noc láká tisíce lidí, před budovami se tvoří fronty

Pražská muzejní noc i díky hezkému počasí přilákala velké množství lidí. Před některými objekty se stály i fronty. U Národního muzea, které bylo do akce zapojeno kvůli rekonstrukci po osmi letech, se lidé začali scházet už více než hodinu před otevřením. Přes 70 objektů se otevřelo v 19:00 a přístupné budou až do nedělní 01:00. Tradice muzejních nocí vznikla před 15 lety právě v Národním muzeu. Loni do otevřených muzeí, památek, galerií a dalších objektů navzdory špatnému počasí přišlo 120.000 lidí, v roce 2008 jich bylo přes 200.000.