Desátý ročník SIGNAL Festivalu zahájen: Co všechno vás letos čeká?

Festival uvede celkem 15 instalací na 2 festivalových trasách – Centrum a Vinohrady/Vršovice. Doplní jej týdenní doprovodný program v Kunsthalle Praha, CAMPu nebo Galerii U Betlémské kaple. Festival bude probíhat od čtrvtka do neděle.

Návštěvníci festivalu se mohou těšit na unikátní dílo digitálního umělce

Refika Anadola vytvořené z městských dat, světelně-divadelní inscenaci pod režijní taktovkou Miřenky Čechové nebo instalaci designéra Maxima Velčovského, která reaguje na válku na Ukrajině.

Maxim Velčovský vytvořil instalaci na Mariánském náměstí, která reaguje na válečné události na Ukrajině. Dílo s názvem Fyzická možnost smrti v mysli někoho žijícího tvoří vyhořelá auta dovezená přímo z oblastí

zasažených válkou. Doplňují je konkrétní příběhy ukrajinských občanů, kteří přišli nejen o své vozy, ale často také o veškerý majetek či blízké. Projekt vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum a Velvyslanectvím Ukrajiny v České republice.

„Desátý ročník reflektuje všechny naše základní hodnoty, jako jsou sounáležitost, spolupráce a diverzita. To se odráží v celé dramaturgické skladbě programu. Signal Festival 2022 je takovým naším programovým best of. Stejné hodnoty jsou vlastní také Evropské unii. Proto jsme se rozhodli oslavit české předsednictví v Radě EU s velkou parádou a stvořili jsme projekt Light for Europe. Francouzsko-český videomapping rozsvítí baziliku sv. Ludmily už ve středu. Náměstí Míru patřilo vždy mezi nejmilovanější festivalové lokace, takže se těším,

že uděláme radost obrovskému množství fanoušků. Skvělé instalace letos najdou ale také v placené galerijní zóně, vůbec největší, jakou jsme kdy připravili,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.