Historik poznal v díle "neznámého českého malíře" obraz Hanse von Aachena

V někdejší jídelně prelatury břevnovského kláštera visí mezi renesančními a barokními malbami obraz Bolestný Kristus, který dosud zůstával stranou odborného zájmu. "Obraz mi hned padl do oka. Bylo zřejmé, že popiska, označující jej jako práci neznámého českého malíře druhé poloviny 17. století, nesedí. Zaujala mě kvalita malby a výrazný rukopis, který odkazoval jinam," uvedl historik umění Štěpán Vácha.

Původem německý malíř Hans von Aachen působil na panovnických dvorech v Itálii, Německu a na přelomu 16. a 17. století ve službách císaře Rudolfa II. v Praze.

Bolestný Kristus z břevnovského kláštera prošel v uplynulých dvou letech restaurováním a technologickým průzkumem. Podle Akademie věd potvrdil nejen Aachenovo autorství, ale ve spodních vrstvách malby se objevila mužská tvář. "Fyziognomické rysy jako tvar nosu a výrazný spodní ret připouštějí domněnku, že jde o nedokončenou podobiznu císaře Rudolfa II., kterou následně Aachen použil pro nový obraz," doplnil Vácha.

Obraz se na začátku prosince vrátil na své místo. O uměleckohistorickém bádání, technologickém průzkumu a restaurování vznikl časosběrný filmový dokument, který má být uveden příští rok.

Hans von Aachen (1552 až 1615) si osvojil základy malířského řemesla ve svém rodném městě Kolíně nad Rýnem a jako dvaadvacetiletý se vypravil do Itálie. V tamních uměleckých centrech, Benátkách, Florencii a Římě, se Aachen pohyboval v kruzích převážně nizozemských obchodníků a umělců a záhy se vypracoval na uznávaného portrétistu a malíře náboženských i žánrových obrazů.

Na sklonku 80. let 16. století se vrátil do Německa a vstoupil do služeb bavorského vévody v Mnichově. Zlomovým okamžikem jeho kariéry bylo jmenování malířem císaře Rudolfa II. v roce 1592. Praha se Aachenovi stala novým domovem, kde pro svého náročného patrona, ale i další prominentní klienty maloval plátna s mytologickými náměty, alegorie, portréty či miniatury na alabastru a také náboženské obrazy.