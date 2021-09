Stejně jako každý rok dostanou na festivalu prostor všechny druhy umění. Prostory léčebny se promění v labyrint muziky, divadla, her, komunikace a hlavně radosti. Festival si zachovává také svou žánrovou pestrost Ať už je to hiphop, reggae, rock, alternativní muzika, ale i tanec, nový cirkus, divadlo a mnoho dalšího. Jen se tentokrát neuskuteční přímo v prostorách, ale bude situován před ploty léčebny. Tato změna ale nemá žádný vliv na kvalitu festivalu - návštěvníci se můžou těšit na Michala Pavlíčka s Monikou Načevou, kapelu Prago Union. Nelze nezmínit již skoro "tradičního" Tomáše Kluse či Martu Jandovou. Kromě již zmíněných interpretů se představí také Please The Trees, Th!s, Sto zvířat, Sunflower Caravan, Sacra Circus, Bohnická divadelní společnost, Losers Cirque Company nebo Kašpárek v rohlíku.

Něco málo si festival vezme i z minulého on-line ročníků - interpreti, kteří nebudou moci vystoupit se s diváky propojí pomocí streamů. Po skončení fyzické akce bude až do 8. října pokračovat festivalový stream, plný rozhovorů s těmi, kteří festivalu Mezi ploty přejí, aby se v příštím roce ve zdraví dožil svých třicátých narozenin. Promluví tak osobnosti jako Arnošt Goldflam, Vilma Cibulková, Jan Potměšil či Martin Němec.

Pohovoří o umění, festivalu, ale i tak vůbec o životě. Spousta z nich festival dlouhodobě podporují: “ Pokud jde o oblast divadelní tvorby, domnívám se, že šíře záběru festivalu a jeho divadelní části je tak široká a nabídka je taková, že se najde jen málokdo, kdo by nenašel svou oblast zájmu a vkusu…” vzkázal festivalu Arnošt Goldflam. Svůj vzkaz připojil i Boleslav Polívka: “Festival Mezi ploty je svátek. Je to jiné než hrát před běžným publikem. A uvědomují si to lidi v hledišti, stejně jako my na jevišti.”

Multižánrovost a rozsah festivalu je i vzhledem k nejisté době obdivuhodný a vzniká pouze zásluhou výborného týmu a interpretů: „Festival Mezi ploty si prochází těžkým obdobím,“ potvrzuje jeho ředitel Robert Kozler, „ale vždycky se stane něco, co nás povzbudí, abychom neházeli flintu do žita. Letos to byl třeba fakt, že jsme už podruhé získali prestižní označení EFFE Label od Evropské asociace festivalů, nebo to, že se tolik umělců, kteří na tom sami nejsou finančně dobře, rozhodlo na akci vystoupit za snížený honorář. Patří jim obrovský dík – stejně jako hlavnímu městu Praze a sponzorům, kteří nám zůstali i v dnešní době věrní. Akce MEZI PLOTY před ploty nás důstojným způsobem přenese do roku 2022. Napřesrok se totiž odehraje jubilejní 30. ročník festivalu Mezi ploty, který, jak všichni pevně věříme, proběhne již v plné nádheře v rozkvetlém májovém parku Psychiatrické nemocnice Bohnice.“

Festival se mimo mnohé dlouhodobě zabývá duševním zdravím. Z toho důvodu nabídne také on-line přednášky a diskuze s odborníky v této oblasti. Tyto přednášky, stejně jako zmiňované stream budou k dispozici každému na FB stránce události nebo na Mall.tv.

Festivalový open-air se uskuteční 2.-3. října, přednášky a diskuze pak o třech víkendech: 9.–10. října, 16.–17. října a 23.–24. října. Jako každý rok, i letos je vstup na festival zdarma, je pouze nutné se zaregistrovat na festivalovém webu.