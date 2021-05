Kvůli úhynu ryb v Bílině vznikla petice, lidé chtějí důsledné prošetření

První uhynulé ryby zaznamenali rybáři v neděli dopoledne. Z vody veterináři odebrali vzorky. Výsledky šetření by mohly být ještě tento týden, maximálně začátkem toho příštího. Podle rybářů voda v neděli zapáchala a byla zakalená.

"Řeka Bílina byla po desetiletí znečišťována a sloužila jako odpadní stoka. To se v posledních letech naštěstí změnilo a pomalu se do ní vrací život. Na této změně se dlouhodobě podílí nejen ekologické iniciativy, ale i místní rybáři. Proto každá takováto událost vyvolá mnoho otázek a je třeba je včas a relevantně zodpovědět," stojí v petici, kterou vytvořil Aleš Bárta z iniciativy Milion chvilek pro demokracii Ústí nad Labem.

Petice upozorňuje také na to, že v prosinci v roce 2009 do řeky unikly ropné látky. Česká inspekce životního prostředí udělila tehdy za znečištění řeky pokutu ve výši 1,75 milionu korun společnosti Unipetrol RPA. Signatáři chtějí, aby se podobné události neopakovaly a apelují na místně příslušné orgány, na politiky i vlastníky průmyslových areálů v okolí toku. "Každou takovouto událost nejen sledujeme, ale budeme se také domáhat nápravy," dodal Bárta.

Rybáři se domnívají, že za úhynem by mohla být čistička odpadních vod, jež pod Mostem vypustila kvůli dešťům odpadní látky. Podle Ivety Kardianové, mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK), pod niž čistička spadá, by ale odpadní látky hromadný úhyn ryb nezpůsobily. Možné ale také je, že někdo vypustil nadjezí nebo do řeky vypustil neznámou látku potrubím.

Do Bíliny jsou pravidelně vysazovány nové ryby. Školáci tam na podzim v roce 2019 vypustili například cejny, okouny či kapry. Cílem je oživení řeky. Bílina totiž protéká nejprůmyslovější oblastí České republiky s velkou ekologickou zátěží. Za poslední tři desetiletí se však čistota vody v řece výrazně zlepšila.

"Snažíme se vysazovat například i se společností Unipetrol dvakrát ročně původní druhy ryb," řekl už dřív Skalský. Zda nějaká chemikálie neunikla právě z Unipetrolu či jiné firmy, zatím nelze vyloučit. Rybáři ale úsek v lokalitě největší petrochemické společnosti v Česku kontrolovali, voda tam byla čistá. "Voda kolem Litvínova nebo přes město v Mostě je v pořádku, zatímco pod čistírnou už byla hodně zakalená voda," dodal mluvčí.

Úhyn desítek ryb zaznamenali v dubnu zřejmě kvůli úniku neznámé látky i v Otíně u Jindřichova Hradce. Opakovaně unikly neznámé látky i do řeky Bečvy. Nejzávažnější ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihl Bečvu loni v září v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku po Přerov. Původce stále není znám.