Lavina způsobená odlomením ledovce zabila v Indii nejméně osm lidí

Češi hodnotí prezidenta Zemana stále hůře. Rádi by na Hradě viděli Marka Ebena

Hodnocení prezidenta Miloše Zemana ze strany veřejnosti se proti loňskému podzimu dál zhoršilo. Celkově si vysloužil za své počínání od lidí při hodnocení jako ve škole průměrnou známku 3,8. Na podzim to bylo 3,6. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK, která zaznamenala zhoršení hodnocení hlavy státu již na podzim. Nyní si Zeman pohoršil ve všech hodnocených oblastech a nejvýrazněji ve své dosud velmi "silné disciplíně", a to zájmu o problémy občanů.