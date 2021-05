Ledy neroztají. Všechen optimismus ohledně KLDR se vypařil

Mezi vědci a odborníky na veřejné zdraví je nyní silná shoda na tom, že Spojeným státům se přinejmenším v dohledné době nepodaří dosáhnout stavu kolektivní imunity vůči koronaviru SARS-CoV-2. Experti se za zpomalující vakcinace přiklání k závěru, že virus v USA nevymizí, nýbrž bude dalších několik let "zvladatelnou" hrozbou. V novém článku to uvádí deník The New York Times (NYT).