Potvrzeno. Neymar zůstane v klubu Paris Saint Germain až do roku 2025

Hodně se mluvilo o tom, že by chtěl Neymar zase po pauze hrát s Argentincem Lionelem Messim v jednom týmu, jako tomu bylo v časech, kdy Brazilec oblékal dres Barcelony. Právě o návratu do tohoto katalánského velkoklubu se v případě Neymara čile psalo a hovořilo, stejně tak o tom, zda Messi nepřestoupí z Barcelony právě do Paříže.

Nicméně v posledních dnech a týdnech to vypadá, že obě hvězdy zůstanou i nadále ve svých klubech a to i přesto, že o svém případném odchodu z Paříže mluvil sám Neymar poprvé již dva roky od svého příchodu do Francie. Připomeňme, že se tak stalo už v roce 2017, kdy Neymara koupilo PSG z Barcelony za rekordní až vysokohorskou sumu 222 milionů eur (cca. 5,8 miliardy korun). Nyní tedy prodloužil svou smlouvu s PSG až do roku 2025, přestože francouzský deník L´Équipe v sobotu psal o prodloužení této smlouvy až do roku 2026.

Neymar pak není jediným fotbalistou PSG, o jehož budoucnosti se v současnosti hodně mluví. Ve stejné situaci se nyní nachází i jeho spoluhráč z útoku, Francouz Kylian Mbappé. Tento francouzský reprezentant má totiž smlouvu, která mu v PSG vyprší právě po této sezóně a zájemců o jeho služby je na evropské scéně dostatek. Nicméně vedení PSG již chystá prodloužení kontraktu.