Lidé mohou od úterý jezdit na výlety na vybrané státní hrady a zámky

Ze zámků a hradů, kde se konají komentované prohlídky, zatím ústav vybral několik, kde lidé mohou navštívit vybrané prostory. Skupinové prohlídky památek zatím vláda nepovolila.

Od 4. května mohou zájemci navštívit hrady Trosky, Bezděz, Točník, Krakovec, Křivoklát, Rabí a Velhartice, zámek Valeč, vybrané prostory zámků Nebílovy, Kozel, Konopiště, Mníšek pod Brdy a Veltrusy, o víkendu pak také Hamousův statek ve Zbečně, hrady Žebrák a Švihov a synagogu v Březnici.

Mluvčí upozornila, že lidé by si měli před návštěvou památky na webu www.npu.cz ověřit otevírací dobu. Najdou tam také, co konkrétně je na dané památce aktuálně přístupné. Na zámku Kozel to bude třeba jízdárna, na Konopišti skleníky, v Nebílovech zahrada, galerie a kaple.

Od 12. dubna jsou pro veřejnost zpřístupněny zámecké parky a zahrady, včetně zahrad pod Pražským hradem, Květné zahrady v Kroměříži, zámeckého parku na Sychrově či zámecké zahrady v Červeném Poříčí.

Návštěvníci musejí dodržovat hygienické pokyny, jako je nošení vhodného ochranného prostředku dýchacích cest po celou dobu návštěvy, rozestupy a dezinfekce rukou při vstupu do vnitřních prostor.