Lidé v karanténě či izolaci by mohli bonus k nemocenské dostávat do konce června

Dostávají náhradu 60 procent redukovaného příjmu, ke které mají v prvních dvou týdnech ještě příspěvek až 370 korun na den. Celkem nesmějí ale pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Návrh nyní projedná Sněmovna.

Po sobotním jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana Maláčová uvedla, že na dnešním jednání vlády navrhne též pokračování programu Antivirus do konce června. Stejně jako takzvaná izolačka dosud platil do konce dubna. Antivirus vláda nakonec prodloužila do konce května.

Co se týče bonusu k nemocenské, Maláčová nesla na zasedání kabinetu dvě varianty prodloužení, a to do konce června, nebo do konce roku. Izolačka podle ministryně pomohla zvýšit počet lidí, kteří se při nákaze izolovali, o desetinu, a pomohla tak dostat epidemii v ČR pod kontrolu. Náklady na opatření klesají zároveň s tím, jak ubývá nakažených, řekla v sobotu Maláčová.

Vláda žádá Sněmovnu, aby návrh projednala v rámci legislativní nouze. "Pokud poslanci návrh schválí, předpokládáme, že si prodloužení platnosti zákona o další dva měsíce vyžádá ze státního rozpočtu náklady ve výši 300 milionů Kč," uvedla v tiskové zprávě Maláčová.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) dnes na žádost vlády stav legislativní nouze vyhlásil, a to na celý květen. Stojí to na webu Sněmovny. Podle předchozího Vondráčkova rozhodnutí měl skončit k 30. dubnu. Vondráček také rozhodl, že vládní předlohu projedná sněmovní výbor pro sociální politiku. Své doporučení by měl výbor předložit do středy do 14:30. Stav legislativní nouze umožní projednat a schválit návrh během jediného dne a to včetně případných pozměňovacích návrhů.

V karanténě jsou lidé bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými. V izolaci jsou ti, u nichž se nákaza potvrdila. Peníze v prvních 14 dnech posílá zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek si pak odečte ze sociálních odvodů.