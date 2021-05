Lidé vyrazili na nákupy do obchodních center, nejčastěji pro obuv nebo do hodinářství

V obchodním Centru Černý Most několik lidí čekalo, až budou moci do prodejny sportovní obuvi a oblečení Foot Locker nebo do prodejny sportovních bot AW Lab. Před dalšími obuvnickými sítěmi se fronty netvořily, ale ve srovnání s prodejnami s jiným zbožím v nich bylo zákazníků více. Někteří lidé nakupovali v hračkářstvích, další v knihkupectví, někteří šli do obchodů s oděvy či klenotnictví.

Klidný provoz byl dnes ráno a dopoledne také v centru Arkády Pankrác. Ve většině prodejen byli zákazníci, ale pohodlně se vešli do předepsané kapacity, a personál tak nemusel regulovat provoz u vstupu.

V OC DBK stála zhruba desítka lidí před hodinářstvím. "Jsem zvyklá nosit hodinky na ruce. I když se na čas můžu podívat na mobilu, hodinky mi chyběly, a jsem ráda, že si je konečně můžu nechat spravit," řekla ČTK starší žena, která čekala před hodinářstvím. Doplnila, že hodinky má rozbité zhruba tři týdny. Další zákaznice uvedla, že na otevření hodinářství čeká už několik měsíců.

Fronty se netvořily dopoledne ani v OC Nový Smíchov. Nakupujícím se tam otevřela většina obchodů, jen před prodejnou oděvů britského řetězce Marks & Spencer museli lidé čekat, až ti předešlí odejdou. Zájem tam měli lidé o knihkupectví, ale v počtech, které nevyžadovaly zvláštní režim.

Lidé dnes v OC také hned od rána využívali služeb kadeřníků a holičů, kteří mohli obnovit provoz před týdnem.

V obchodech platí limit 15 metrů na jednoho zákazníka, lidé musejí mít zakrytá ústa a nos, u vstupu do obchodu by si měli dezinfikovat ruce. Stravovací provozy v OC mohou dále vydávat občerstvení jen s sebou, nesmějí fungovat dětské koutky, kina nebo fitness centra.

Kvůli druhé vlně pandemie vláda zakázala maloobchodní prodej od 22. října. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění povolila v prosinci, kvůli špatné epidemické situaci se ale většina prodejen po Vánocích už nesměla znovu otevřít.