Lídři stran ve středních Čechách věří, že Babiš ve sněmovních volbách neuspěje

V médiích se spekulovalo o tom, že by Babiš mohl kandidovat v Ústeckém kraji, kde by se utkal s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Nevyloučila to ani nově zvolená předsedkyně středočeské organizace ANO Adriena Gabrielová. Schválenou kandidátku totiž musí ještě potvrdit celostátní výbor. Premiér však ČTK poskytl vyjádření, v němž uvedl, že návrh vést středočeskou kandidátku považuje za logický. Poukázal na to, že v regionu kandidoval i dříve.

"Oceňuji, že si Andrej Babiš vybírá kandidaturu podle regionu, kde má Čapí hnízdo. Určitě na to zkusí dostat další dotace," uvedl v nadsázce Skopeček. Připomněl tak premiérovu kauzu kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo na Benešovsku.

Podle Rakušana čeká Babiše prohra ve středních Čechách a čekala by ho i v Ústeckém kraji. "Pro naši koalici se nic nemění, naši kampaň jedeme beze změn dál. Andrej Babiš ve Středočeském kraji prohraje. Prohrál by i s Ivanem Bartošem v Ústeckém kraji. Toho střetu se nebojím, je to výzva," uvedl Rakušan, který ve středních Čechách povede společnou kandidátku STAN a Pirátů. Lídr komunistů Stanislav Grospič v reakci pouze připomněl, že Babiš v regionu kandidoval již v minulých volbách.