Macron bude žádat návrat zasedání Evropského parlamentu do Štrasburku

Francouzský prezident Emmanuel Macron se hodlá zasadit o to, aby se pravidelná zasedání Evropského parlamentu vrátila po více než roční přestávce způsobené pandemií nemocí covid-19 zpět do Štrasburku. Europoslanci by se tam měli podle jeho názoru sejít v červnu. S odvoláním na zdroje z Elysejského paláce o tom dnes napsala agentura Reuters.