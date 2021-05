Macron se snaží oslovit mladší voliče, falešnou historoku o Trumpovi

Poté, co úřadující mistři světa z Finska vstoupili do turnaje v Rize výhrou 2:1 nad Američany, chtěli Seveřané na tuto výhru navázat dalším tříbodovým vítězstvím. Zvlášť, když jejich dalším soupeřem byl Kazachstán a papírový favorit i outsider tohoto vzájemného střetnutí tak byl jasný. Jenže postupně musíme zvykat, že letošní světový šampionát na papírové předzápasové předpoklady nebere žádný ohled a nejinak tomu bylo i tentokrát. První gól zápasu sice vstřelili ve 34. minutě Finové zásluhou Antona Lundella, jenže Kazaši dokázali vyrovnat druhý svůj zápas na letošním MS tak dovést až do samostatných nájezdů. A i v neděli na v nich uspěli stejně jako v sobotu proti Lotyšsku. Hrdinou duelu pak je jistě kazašský gólman Nikita Bojarkin, který během tohoto duelu úspěšně hned padesátkrát zakročil.