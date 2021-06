Macron zahájil šestitýdenní politické turné po Francii

Laboratoř: V ČR letos do konce dubna přibylo 80 pacientů s HIV, víc než loni

V Česku letos za první čtyři měsíce přibylo 80 nových pacientů s virem HIV. Je to o 15 víc než za stejnou dobu loni. V minulém roce testy potvrdily nákazu u celkem 251 lidí. Zatím nejvyšší roční počet případů byl v roce 2016, kdy dosáhl 286. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Od počátku sledování od října 1985 do konce letošního dubna experti evidovali 3921 lidí s infekcí HIV. U celkem 735 z nich se nemoc rozvinula. Dosud zemřelo 338 pacientů.