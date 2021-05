Maďarsko tvrdí, že jako první země v Evropě má vakcíny pro každého zájemce

Dostatečné zásobení země vakcínami pro oočkování všech zájemců šéf maďarské diplomacie označil za velký úspěch umožněný zajištěním dalších dodávek vakcín od americké společnosti Pfizer. Řekl to po jednání s ředitelem zastoupení firmy v Maďarsku a po dohodě, na jejímž základě si Budapešť u Pfizeru objednala dalších 10,8 milionu dávek. Již 20. zásilka, a to 334.000 dávek, by podle Szijjártóa měla do země dorazit ještě během dneška.

Ministr podle MTI zdůraznil, že "Maďarsko nepovažuje nákup vakcín za ideologickou otázku" a nakupuje vakcíny z "východu i západu". Díky tomu má dostatečné množství očkovacích látek a stalo se první zemí, kde se trh s vakcínami řídí nikoli zásobováním, ale zájmem.

V Maďarsku se jako v jediné zemi Evropské unie očkuje ruským přípravkem Sputnik V a vakcínami čínských firem Sinopharm a CanSino Biologics, jejichž používání zatím nedoporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Kromě toho se aplikují i preparáty společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Podle vládního webu v pondělí přibylo v Maďarsku 726 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a nemoci covid-19 podlehlo dalších 137 lidí. V nemocnicích je nyní kvůli této chorobě 4739 pacientů, přičemž 549 musí být kvůli vážnému stavu napojeno na plicní ventilátory. Od vypuknutí pandemie se v zemi dosud infikovalo 223.802 lidí, z nichž 28.045 zemřelo.