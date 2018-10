Právo první noci. Pravda, či velký historický mýtus?

Co vlastně znamená právo první noci? Mělo se jednat o právo každého panovníka na strávení svatební noci s manželkami svých poddaných. Panovník si měl zkrátka s novomanželkou užít sex dříve než její manžel. Zdá se vám to celé tak trochu přitažené za vlasy? Dodnes není jasné, zda takové právo vůbec někdy existovalo! Do dnešních dnů se totiž nezachovala jediná zmínka v pramenech právní povahy, a tedy ani nemáme jediný jasný důkaz o tom, že by právo první noci někdy platilo.

Zřejmě vůbec nejstarší zmínku o právu první noci bychom našli v Eposu o Gilgamešovi. Zde tohoto práva využívá polobůh a urucký král Gilgameš. Zprávy o právu první noci jsou známé také z pera antického historika Hérodota, podle kterého se tohoto práva užívalo ve starověké Libyii. Francouzský právník a spisovatel Jean Papon o tomto problému psal v roce 1556, známý osvícenský francouzský filozof Voltaire se o něm později zmiňoval také.

A jak na právo první noci pohlížejí historikové? Někteří z nich se domnívají, že tento zvyk mohl být ve středověké Evropě skutečně praktikován, ovšem nebyl nikde právně zakotven. Z pera středověkých spisovatelů se můžeme dozvědět o tom, že práva první noci využívali zejména tyranští panovníci.

Je pravděpodobné, že se jednalo o jakési „nepsané právo“, které mohlo být praktikováno, i když nebylo nikde zapsáno. S takovým tvrzením přišel například italský lékař Paolo Mantegazza. Ovšem francouzský novinář Louis Veuillot byl přesvědčen o tom, že právo první noci nikdy neexistovalo. Německý historik Karl Schmidt se domníval, že se jedná o velký historický mýtus, který se šířil z generace na generaci. Stejného názoru byl francouzský historik Alain Boureau.

Někteří etnologové jsou toho názoru, že zvyk právo první noci se časem promítl do tradice placení výkupného za nevěstu, která je ještě dnes na některých svatbách praktikována.

V minulosti, konkrétně v 15. století, mělo právo první noci vyústit dokonce v násilný konflikt! Tehdy povstali katalánští rolníci, a to právě kvůli uplatňování práva první noci. Nešlo zde však o žádný sex! Katalánští šlechtici toto právo vykonávali pouze symbolicky, tedy v oblečení naznačili se ženou kopulační pohyby. I tak ovšem rolníky toto jejich chování pobouřilo a povstání bylo na světě!

Mimo Evropu se však prokazatelně právo první noci skutečně praktikovalo! Například na takové Havaji měl právo prvního sexu s nevěstami náčelník kmene. Protože byl náčelník považován za boha, ženy se sexu s ním zpravidla nebránily. V Jižní Americe, na Sibiři nebo v Indii docházelo také k uplatňování práva první noci. Rituální deflorace měla údajně místo v každé pohanské kultuře, teprve s přijetím křesťanství tento zvyk postupně vymizel.