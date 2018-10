Kouzelný nápoj: Podporuje zelený čaj hubnutí, nebo jde jen o mýtus?

Funguje zelený čaj jako nápoj na hubnutí? Ani vědci si nejsou zcela jisti. Zjednodušeně se ale dá říci, zelený čaj má určitý vliv na metabolismus - konkrétně takový, že katechin, což je typ antioxidantu, ho dokážou urychlit. Zvyšuje se oxidace tuků a tělo spotřebuje více energie a to právě proto, že metabolismus se zrychlil.

Tato tvrzení podporuje i vědecká studie z roku 2009, která prokázala, že pití zeleného čaje urychluje proces hubnutí a to i tehdy, když se jen na 30 minut rychle projdete. O jeho účincích na metabolismus tedy není pochyb.

Jiná z roku 2012 však tento názor vyvrací, protože ukázala, že zelený čaj má jen velmi malý vliv na rychlost metabolismu a tedy i na hubnutí. Jednalo se však o výzkum, který byl dělán na lidech, kteří trpěli obezitou nebo nadváhou.

Obě studie však připouštějí, že zelený čaj skutečně vliv na hubnutí má, i když malý. Je dost možné, že účinky si nevšimnete ani vy sami. Od čaje tedy nečekejte zázraky. Nejhorší je, pokud si do zeleného čaje přidáváte sladidla. Účinek se zcela ztrácí. Také si dejte pozor na to, jaký zelený čaj si kupujete a vsaďte raději na kvalitu. Měl by obsahovat pouze přírodní složky, lístky a žádné příměsi. Nejlepší je mít čerstvé lístky. Pokud máte klasické sáčky, čaj spotřebujte do 6 měsíců. Samozřejmě sledujte i příjem kofeinu.

Takže po něm možná nezhubnete, pozitivní vliv na tělo ale má. Pomáhá zahánět stres, prospívá zubům a snižuje riziko kardiovaskulárních chorob. Navíc slouží jako výborný prostředek při snižování špatného cholesterolu. Říká se, že antioxidanty v zeleném čaji likvidují některé z negativních efektů stárnutí těla. Kvůli kofeinu, který obsahuje, by se ho ale měly vystříhat především děti. Těhotné a kojící ženy by ho měly pít jen v omezeném množství.

Díky své schopnosti ničit bakterie napomáhá zelený čaj likvidovat zubní kámen. Působí tedy jako skvělá prevence. Na zubním povrchu se drží více než tři sta druhů bakterií. Tyto bakterie produkují kyselinu, která způsobuje zubní kaz. Jak bylo dokázáno, katechin přítomný v zeleném čaji zabraňuje nárůstu bakterií. Nezapomeňte ale, že slazený čaj tento účinek ruší.