Lomikare, do roka a do dne.. Vyplnilo se zlověstné proroctví Koziny, nebo jde o pověst?

Kdo byl vlastně Lomikar?

Postavu tyranského šlechtice Lomikara můžeme znát třeba z hodin dějepisu nebo z románu Psohlavci od Aloise Jiráska. Celé jméno šlechtice a podnikatele německého původu znělo Wolf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu. Narodil se dne 23. listopadu roku 1634 jako nejmladší potomek jistého Wolfa Viléma Lamingena z Albenreuthu, který měl pod svou správou území Chodska. Zde tento původem bavorský rod žil již od 16. století. V období po bitvě na Bílé hoře tato luteránská rodina přestoupila na katolickou víru.

Wolf Maxmilián Lamingen, tedy pověstný Lomikar, byl schopným podnikatelem a významnou osobností v oblasti průmyslové výroby. Založil sklářskou huť, železárnu a textilní továrnu. Pochopitelně potřeboval někoho na práci ve svých továrnách, a tak využíval místní Chody. Těm se to nelíbilo, postupně začali být také nespokojeni s nedodržováním jejich privilegií, se zabavováním půdy, s kácením lesů či se zvyšováním daní. To vše vyústilo v událost, která vstoupila do dějin jako chodské povstání.

Jan Sladký Kozina a jeho proroctví

Do čela chodského povstání, které vypuklo na konci 17. století, se postavil Jan Sladký Kozina. O této osobnosti se mnohdy hovoří jako o symbolu odporu Čechů proti útlaku od Němců v období temna, tedy po bitvě na Bílé hoře. O životě tohoto muže toho dnes moc nevíme. Narodil se dne 10. září roku 1652 v Újezdu u Domažlic. V roce 1678 se oženil s jistou Dorotou Pelnářovou, se kterou měl později šest potomků.

Jan Sladký Kozina byl pochopitelně protivníkem výše zmíněného Lomikara. Ten s pomocí vojska v roce 1693 chodské povstání porazil a rozhodl se vůdce celé akce krutě potrestat. Jan Sladký Kozina byl proto dne 28. listopadu 1695 v Plzni popraven. Bylo mu tehdy 43 let. Ještě, než mu kat kolem krku utáhl smyčku, měl podle pověsti Kozina směrem ke svému nepříteli zvolat: „Lomikare, Lomikare, do roka a do dne zvu tě na Boží súd.“ Lomikarovi tedy do roka předpověděl smrt. A tak se prý skutečně stalo! O naplněném proroctví se můžeme dočíst v díle Aloise Jiráska, Boženy Němcové, ale také v dobových kronikách.

Krutý šlechtic Lomikar měl zemřít skutečně o rok později než Jan Sladký Kozina, a to během hostiny, kdy si zrovna utahoval z Kozinových posledních slov na popravišti. Lomikara postihla mrtvice, bylo mu 61 let. V některých pramenech je udáván den 2. listopad jako datum jeho smrti. Jeho tělo bylo uloženo do krypty kostela svatého Martina v Klenčí pod Čerchovem. Podle pověsti zde má v noci strašit jeho duch coby bezhlavý jezdec, protože jeho hříšná duše nenašla po smrti pokoj.

Lomikar po sobě nezanechal žádného mužského potomka. Jeho jediná dcera Marie neměla nikdy děti, a tak vymřel rod po přeslici.