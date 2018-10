Skutečná tvář Ježíše Krista? Práce forenzního experta vyvrátí vaše představy

Naše tradiční představa Ježíše je odvozena z řady slavných uměleckých děl, včetně obrazu Leonardo da Vinciho Poslední večeře nebo obrazu Ukřižovaný Kristus od Diega Velazqueze. V důsledku toho je často zobrazován jako vysoký muž se světlou pletí a dlouhými, rovnými, světlými vlasy. Skutečnost je však taková, že muži z regionu Galilea, který leží na území dnešního Izraele, v době, kdy Ježíš údajně žil, takovému popisu vůbec neodpovídali.

Aby bylo možné objasnit záhadu, jak mohl Ježíš vypadat, obnovil expert na forenzní obličejovou rekonstrukci a bývalý lékařský malíř z University of Manchester Richard Neave v roce 2002 tvář typického obyvatele regionu v prvním století našeho letopočtu.

Spolupracoval také s izraelskými archeology, díky čemuž Neave získal lebky tří Galilejeců, které byly nalezeny v oblasti kolem Jeruzaléma. Pak použil počítačovou tomografii a vytvořil 3D obrazy průřezů těchto lebek s cílem odhalit jejich plnou strukturu. To umožnilo, aby počítačový program vygeneroval tvář odpovídající tamním obyvatelům, kteří v oblasti žili v době před asi dvěma tisíc lety.

Díky této informaci byl Neave schopen vytvořit 3D lebku typickou pro muže z Ježíšova regionu a jeho časového období. Na tu pak nanesl vrstvy jílu. V souladu s přesnými informacemi poskytnutými pomocí počítačového programu stanovil tloušťku měkkých tkání v určitých místech lidské tváře.

Díky tomu byl expert schopen vyrobit model toho, jak by Ježíšova tvář mohla vypadat. On a jeho tým se museli spoléhat na dávné kresby nalezené v archeologických lokalitách v celém regionu, aby mohli odhadnout vzhled jeho vlasů, očí a pleti. Konečný výsledek si můžete prohlédnout sami.

Jak uvádí server IFL Science, tato podobizna by samozřejmě neměla být brána jako definitivní historický model toho, jak Ježíš vypadal, ale jednoduše ukazuje přesné vyobrazení toho, jak mohl vypadat. Kromě toho by se zřejmě dnešní výsledky mohly mírně lišit kvůli použití pokročilejší techniky, protože studie je více než deset let stará. Bez ohledu na správnost Neaveova funkčního modelu, je určitě více věrný realitě, než umělecká znázornění slavných světových malířů.