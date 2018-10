Jak to opravdu bylo s mušketýry? Z pohledu historie je zajímavý především d‘Artagnan

Aktualizováno 28.7.2018, 15:29 — Autor: -rce / EuroZprávy.cz

Kdo by neznal knihu Tři mušketýry, jako by nežil. Pokud se někdo neprokousal několikadílnými romány, určitě narazil alespoň na četná filmová zpracování. Příběhy královské jednotky mušketýrů z Francie v 17. století udělaly z hlavních hrdinů Athose, Porthose, Aramise a d’Artagnana jedny z nejznámějších historických osobností vůbec. Málokdo ví, že tito muži skutečně existovali, ovšem co mají románoví hrdinové společného s historickou realitou?