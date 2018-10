Povede homosexuální manželství k polygamii? Odborníci i aktivisté došli k jednoznačnému závěru

Na začátek je třeba připomenout, že homosexuální sňatky, včetně adopcí, už byly, případně budou zavedeny v 26 zemích, a v žádné z nich k další "liberalizaci" na tomto poli nedošlo. Paradoxně je skupinové manželství legální právě tam, kde homosexualitě zrovna moc pšenka nekvete. Jedním z nejběžnějších argumentů zastánců rozšíření manželství na páry stejného pohlaví proti tvrzení, že to povede k polygamii, či dokonce ke sňatkům lidí se zvířaty, dětmi, incestu a dalším, je diametrální rozdíl v charakteru skupinových a homosexuálních svazků, ač to tak na první pohled nepůsobí.

Základní rozdíl mezi manželstvím dvou mužů, či dvou žen a jednoho muže a třeba pěti žen tkví v tom, že ten první případ znamená pouhé zrovnoprávnění homosexuálního vztahu s heterosexuálním, včetně užívání stejného názvosloví, zatímco v druhém případě se setkáváme s nerovností. Přestože by mnozí liberálové mohli namítat, že součástí svobody jednotlivce by mělo být i právo uzavřít manželství s více lidmi, tak je nutno zdůraznit, že v zemích, kde je legální polygamie se nejedná o rovnoprávnost, nýbrž o snahu postoupit ve společenském žebříčku. Zatímco legalizace homosexuálních sňatků nepovede k ničemu jinému, než že si bude muž moc vzít muže, nebo žena ženu, tak v případě polygamie po vzoru arabských zemí by naopak vznikla nerovnoprávnost.

Například v SAE to nefunguje tak, že se muž ožení s kolika ženami si zamane. Na to, aby mohl mít muslim tři manželky, musí být totiž dostatečně finančně zajištěný, aby je také uživil, a aby s nimi dokázal rovnoprávně zacházet. Pokud jedné koupí kabelku z krokodýlí kůže, musí tak učinit i v případě těch zbývajících dvou. Více manželek tedy neznamená lásku a rovnost před zákonem, nýbrž snahu dotyčného společensky povýšit.

A v tom právě spočívá ta nerovnost, s níž je skupinové manželství spjato. Zatímco homosexuální sňatky povedou k tomu, že si lidé budou moct vzít toho, koho milují, bez ohledu na pohlaví, tak v případě skupinového manželství se bude jednat pouze o pár vyvolených, kteří dokáží zajistit třeba pět manželek.

Odpůrci jdou proti sobě

Další skutečností hovořící ve prospěch homosexuálního manželství je také fakt, že skupinové manželství je mnohem starší institucí, navíc s náboženským pozadím. Svým způsobem jdou odpůrci sňatků pro páry stejného pohlaví, kteří jsou v drtivé většině motivováni religiozitou, proti sobě. Polygamie jde ruku v ruce s konzervativním a patriarchálním společenským uspořádáním.

Když se podíváme na mapu světa, tak si všimneme, že se jedná i o praxi některých afrických zemí, včetně křesťanské Ugandy, která má velmi přísné zákony proti homosexualitě. I z tohoto důvodu je naprosto nemyslitelné očekávat, že by manželství homosexuálů mohlo vést k polygamii. Pokud by liberálně smýšlející lidé začali lobbovat za skupinové sňatky, popřeli by veškeré své hodnoty. Polygamie není liberální, nýbrž konzervativní institucí, která je téměř stará, jako lidstvo samo, a která byla podle antropologů historicky tolerovaná v téměř 85 % společenstvích.

Kromě faktu, že sňatky gayů a leseb nejsou ekvivalentem ke skupinovému manželství, je třeba poukázat také na studii z roku 2012, která mluví hovoří zcela jasně. Tam, kde je legální polygamie, je výrazně větší počet vražd, únosů dětí, znásilnění a jiných sociálně patologických jevů. Zato legalizace stejnopohlavního manželství ve všech státech USA vedla k výraznému snížení počtu sebevražd mladých lidí. Informovaly o tom Lidovky.cz.

Manželství tvořené dvěma lidmi bez ohledu na pohlaví nepřináší do společnosti žádné výrazné změny, vyjma potvrzení toho, co už existuje. Ruku na srdce kolik z vás zná někoho, kdo žije v domácnosti s více partnery? Zato skoro všichni jsme někdy v životě přišli do styku s gayem, nebo s lesbou. Monogamie má oproti polygamii navíc jednu velkou výhodu.

Ve dvou se musí lidé vždycky nějak domluvit. V případě, že to nedokáží, následuje rozvod, který se ale točí pouze okolo sporu mezi dvěma stranami. Dovedete si ale představit, že by se rozvádělo třeba šest lidí? Sami víme, jak to někdy vypadá v dědickém řízení, kdy se sourozenci přetahují o rodinný dům. Ve skupinovém vztahu navíc často dochází k pomyslným koalicím, kdy by se například dvě ženy spojily se svým partnerem proti té třetí atd. O větší míře žárlivosti nemluvě.