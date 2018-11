Používání toaletního papíru je nebezpečné? Tohle vám podle odborníků hrozí

Při použití toaletního papíru nejsou podle vědců dostatečně čištěny naše hýždě, čímž si můžeme zadělat na pořádné nepříjemnosti. Zatímco v zemích jako Japonsko, Itálie a Řecko jsou obvykle používány k očištění bidety, v Británii, USA, Austrálii, ale i v České republice stále jasně vítězí toaletní papír.

Nyní však lékaři podle serveru The Independent varují, že i když samotné otření papírem může odstranit výkaly, nadměrné požívání toaletního papíru může způsobit zdravotní potíže, jako jsou například anální praskliny a infekce močových cest.

„Připadá mi poněkud matoucí, že miliony lidí chodí se špinavým konečníkem, zatímco žijí v domnění, že je čistý,“ píše Rose Georgeová, autorka knihy The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters, která se touto problematikou zabývá. „Toaletní papír přesune výkaly, ale neodstraní je,“ varuje.

I když to může znít jako bizarní tvrzení, Georgeová není sama, kdo něco takového říká. Její názor na toaletní papír sdílí také celá celebrit včetně herce Willa Smithe, který místo papíru využívá vlhčené ubrousky, které si nemůže vynachválit.

Čistota ale není jediným důvodem, proč by lidé měli zvažovat použití alternativ k toaletnímu papíru. Agresivní otírání může způsobit bolestivé anální praskliny, které se mohou hojit osm až 12 týdnů, a dokonce i hemoroidy.

Dalším rizikem je možnost infekce močových cest. Pokud lidé při vytírání postupují zezadu směrem dopředu, přesunují bakterie od konečníku ke genitáliím. Tyto bakterie ale mohou být zabity nebo spláchnuty, díky čemuž je možné vyhnout se infekci. I proto je podle odborníků vhodné používat právě bidet nebo vlhčené ubrousky.