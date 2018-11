Co opravdu pomáhá přežít tropické dny? Poslouchat obecně známé rady není vždy nejvhodnější

1) Studený nápoj zaručeně ochladí

Je pravda, že někteří odborníci zastávají názor, že studené nápoje jsou v letních dnech lepší. Bylo provedeno několik studií, kdy byl lidem po velké fyzické námaze nabídnut studený nebo horký nápoj, a tehdy se jako efektivnější ukázaly být nápoje studené, nicméně při těchto testech výsledek zkresloval právě způsob měření teploty. Dobrovolníkům byly zavedeny rektální teploměry a jelikož vypitý studený nápoj směřoval rovnou do žaludku, (tedy pouhý kousek od zavedeného teploměru), nebylo divu, že se tělesná teplota snížila.

Ovšem když byla lidem měřena teplota na osmi různých místech na těle zároveň, ukázaly se být účinnější nápoje horké, protože po jejich vypití tělo začalo produkovat více potu, a rychleji se tak ochladilo, jak uvedl server bbc.com. Je ovšem důležité si uvědomit, že lidské tělo dokáže vyprodukovat až dva litry potu za hodinu, což je sice velmi účinný způsob, jak snížit tělesnou teplotu, ale pokud vypocenou vodu dostatečně nedoplňujete, dochází k dehydrataci. Proto se v létě nedoporučuje pít pouze horké nápoje.

Odborníci dále varují před nápoji obsahující kofein, který, jak je známo, odvodňuje. Vyhněte se proto raději nadměrné konzumaci černých a zelených čajů či kávy.

V horkém letním dni vás tedy více zchladí právě horký nápoj, protože vás donutí více se potit. Existuje ale jedna situace, kdy toto pravidlo neplatí, a to tehdy, kdy je extrémní vlhko nebo ve chvíli, kdy na sobě máte hodně vrstev oblečení a pot se nemůže odpařit. V takovém případě je lepší si dát něco studeného.

2) Otevřete si všechny okna

Otevřít si v horkém dni okno, to je asi to první, co nás napadne. Během dne se nám to ale nemusí vyplatit.

Okna byste měli otevírat pouze tehdy, je li venkovní vzduch chladnější než vzduch uvnitř budovy, což je nejčastěji v noci. Když je venku opravdu velké horko, měli byste okna přes den nechat zavřená. Protože je uvnitř více šero, je velká pravděpodobnost, že i vzduch tam bude o něco chladnější.

3) Ventilátor je jistota

Chladivý vánek z ventilátoru je v horkém dni vítanou úlevou. Ventilátory ale vzduch neochlazuj, jen jej rozvíří.

Obecně se má za to, že ventilátory vám pomohou se zchladit, pokud je okolní teplota vzduchu do 35°C. Ovšem pokud teplota přesahuje 37°C a od větráku na vás doléhá pouze proud teplého vzduchu, je vám tak akorát větší horko.

Větráky dále ztrácí svou účinnost s vlhkem. Ačkoliv víří vzduch okolo, vzduch je už doslova nasáklý vlhkostí, a to pak dále znemožňuje odpařování potu z těla.