Tajemná Viera Husáková. Československo pomalu nevědělo, že má první dámu

Pozdější druhá manželka prezidenta Gustáva Husáka se narodila jako Viera Čáslavská do české rodiny žijící v Bratislavě. Na svět přišla dne 14. července 1923. Rodina Čáslavských si nikdy nemohla stěžovat na nedostatek financí – Karel Čáslavský, hlava rodiny, pracoval jako inspektor státních lesů. Výborné finanční zabezpečení rodiny se odrazilo také ve vzdělání, kterého se dívce dostalo. Viera byla vychovávána francouzskou chůvou, absolvovala gymnázium a vystudovala práva na univerzitě v Bratislavě. Právničkou se však nakonec nestala, ale vrhla se na novinařinu. V roce 1948 začala psát do komunistických novin s názvem Pravda. Později působila jako redaktorka časopisu Slovenka nebo Kultúrny život.

Viera ovládala několik cizích jazyků, vyznala se v právu, psala. Také prý milovala kavárny a tanec. A také byla přesvědčenou komunistkou. Jejím prvním manželem byl právník Jozef Miller, se kterým měla dvě děti – dceru Alexandru a syna Vladimíra. Zdánlivě šťastné manželství rozbil až pozdější československý prezident Gustáv Husák, kterého Viera poznala během svého působení v redakci časopisu Kultúrny život. Právě kvůli Husákovi Viera podala žádost o rozvod. Nutno zmínit, že když se začal Husák s Vierou stýkat, byl také ženatý. Jeho manželka Magda však v té době měla také milence.

Když se Gustáv Husák stal v roce 1975 československým prezidentem, tvořil s Vierou pár již několik let. Oba se svým smýšlením i působením hodili tehdejšímu režimu. Ovšem partneři měli jednu chybu – Gustáv s Vierou nebyli manželé! Bylo nemyslitelné, aby prezident neměl manželku. Aby se Viera mohla stát oficiální první dámou, musela se za Gustáva provdat. Údajně měl na svatbě Viery s Gustávem svůj podíl sám Leonid Iljič Brežněv!

I po svatbě s Gustávem Husákem byla Viera tak trochu neznámou první dámou. Zatímco prezident trávil většinu času v Praze, Viera bydlela v Bratislavě. Za svým manželem se prakticky vydávala pouze o víkendech nebo v době konání oficiálních akcí, kde měla coby první dáma stát po prezidentově boku. Jak mohlo takové manželství fungovat v osobní rovině, to se můžeme jenom domnívat. Podle některých spekulací však Viera v manželství nebyla zrovna šťastná a spokojená. Protože se Viera Husáková držela v ústraní, někteří lidé se o ní jako o manželce prezidenta dozvěděli až tehdy, když tragicky zemřela na palubě havarovaného vrtulníku.

Dne 20. října roku 1977 si Viera Husáková poranila ruku, když v lázních v Bardejově zakopla o schod a upadla. Jednalo se o zlomeninu ramenní kosti. S tímto úrazem by si jistě lékaři v Bardejově poradili, ovšem aby byla první dámě zajištěna skutečně kvalitní lékařská péče, bylo rozhodnuto o leteckém převozu do bratislavské nemocnice. Sama Viera Husáková prý s leteckým transportem tehdy nesouhlasila. V Bardejově totiž panovalo nepříznivé počasí, které mělo později za následek tragédii. Pilot právě kvůli špatným povětrnostním podmínkám nezvládl přistávání. Viera Husáková při havárii zemřela, bylo jí pouhých 54 let. Letecké neštěstí nepřežili ani pilot Milan Fabík, druhý pilot František Mihalík a palubní mechanik Samuel Ďurč.