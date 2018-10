Nebezpečné stejně jako alkohol: Lidé pracující přesčas jsou na tom stejně, jako by měli 0,5 promile

Dokázali byste pracovat nonstop? Pro většinu z nás noční můra, pro workholiky možná nesplnitelný sen. Co by se ale stalo, kdybychom opravdu fungovali, jako stroje, tedy byli od úsvitu do soumraku v zaměstnání? Odborníci před takovými snahami varují, ale mnozí zaměstnavatelé a zaměstnanci na ně nedají. A přitom je nadměrná práce stejně zničující jako alkoholismus. Podepisuje se nejen na lidském zdraví, ale i na samotných pracovních výsledcích. Informovala o tom britská rozhlasová stanice BBC.