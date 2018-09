Hmyz místo masa. Dokážeme se někdy obejít bez burgerů či steaků?

— Autor: -jaf / EuroZprávy.cz

Splní se jednou sen všech vegetariánů, veganů a jiných zastánců alternativních přístupů ke stravování a přestanou lidé jíst maso? Toť otázka! Nicméně dokud budou převládat morální argumenty nad těmi racionálními, nelze očekávat v dohledné době žádnou změnu. Nic si nenalhávejme většina z nás víc řeší to, co nám chutná, než nějaká "práva" zvířat. A proto by příznivci jídelníčku bez masa měli hledat spíše oporu v technické revoluci, než v emotivní kampani zobrazující nelidské zacházení s dobytkem. Informoval o tom server Theatlantic.com.