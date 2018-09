Recept na spokojené manželství? Podle vědců překvapivě alkohol

Nový výzkum možná odhalil poměrně jednoduchý recept, jak být ve vztahu spokojený. Klíčové je podle vědců společné pití alkoholu nebo naopak jeho úplné odmítání. Uvádí se to ve studii, která byla zveřejněna v magazínu The Journals of Gerontology.

Vědci zjistili, že páry nad 50 let mají mnohem šťastnější vztahy, pokud společně popíjejí. Totéž platí i pro páry, ve kterých oba partneři alkohol odmítají. Problematické jsou naopak ty vztahy, kde jedna osoba pije podstatně více než ta druhá.

Do výzkumu se zapojilo 4,864 vdaných či ženatých jednotlivců, kteří byli ve vztahu více než 33 let. Ti měli za úkol uvést, kolikrát týdně pijí a jaké množství alkoholu spotřebují. Měli také uvést, jestli mají pocit, že je jejich partner příliš náročný, kritický, nebo zda je podrážděný.

Více než polovina zpovídaných párů uvedla, že je ráda, když mohou spolu s partnerem popíjet. Ženy pak uvedly, že nejsou příliš spokojené, když pijí a jejich manželé ne. U párů, kde alkohol pijí oba, bylo zjištěna mnohem menší nespokojenost se vztahem v průběhu času.

Manželky, které uvedly, že pijí alkohol, a jejichž manželé nepili, si naopak stěžovaly, že se jejich vztah negativně změnil.

Podle vědců nejde o to, že by všichni měli najednou vyrazit ven a opíjet se s jejich partnerem. Výsledky ale podle nich naznačují, že páry, které společně podnikají aktivity, jsou obecně spokojenější. Doktor Kira Birdtt z University of Michigan řekl agentuře Reuters: „Nejsme si jisti, proč se to děje, ale mohlo to by být tak, že páry, které spolu dělají volnočasové aktivity, mají více kvalitní manželství.“

Dodal také, že manželé na sebe mají mnohem větší vliv v případě, že jsou v důchodu a tráví velké množství času spolu navzájem. Proto když jeden člen páru přestane pít, měl by přestat i ten druhý.

Doktor Fred Blow z University of Michigan se domnívá, že čtenáři tohoto průzkumu by si měli také uvědomit, že asi 20 procent mužů a šest procent žen, kteří se zúčastnili studie, lze zařadit mezi těžké pijáky. Právě těžcí pijáci mají často kvůli své závislosti často narušené vztahy s lidmi, zejména jejich partnery. A to je také třeba mít na paměti.